कफ सीरप की ओवरडोज से तीन वर्षीय बच्ची की बिगड़ी तबीयत, दून मेडिकल कालेज के डाक्टरों ने बचाई जान

जागरण संवाददाता, देहरादून: कफ सीरप की ओवरडोज के चलते गंभीर हालात में राजकीय दून मेडिकल कालेज अस्पताल लाई गई हरिद्वार के भगवानपुर की तीन वर्षीय बच्ची को बाल रोग विभाग के डाक्टराें ने नया जीवन प्रदान किया। बेहोशी की हालात में लाई गई बच्ची के 10 दिनाें तक चले इलाज के बाद गुरुवार को उसे स्वस्थ हालात में डिस्चार्ज कर दिया गया। अस्पताल के डाक्टरों ने बिना जांच पड़ताल के बच्चों को सीरप न देने की अभिभावकों से अपील की है।

राजकीय दून मेडिकल कालेज अस्पताल के बाल रोग विभाग के विभागाध्यक्ष डा. अशोक कुमार ने बताया कि भगवानपुर निवासी तीन वर्षीय गार्विका को लेकर अभिभावक तीन दिसंबर को इमरजेंसी में लाए।

जिसमें उन्होंने बताया कि बच्ची को खांसी होने पर उन्होंने एक स्थानीय मेडिकल शाप से कफ सीरप खरीदा था। जब बच्ची को पिलाया गया तो उसकी हालात ज्यादा खराब होने लगी। निजी अस्पतालों में दिखाया तो वहां डाक्टरों ने भी जांच कर हाथ खड़े कर दिए।

डा. अशोक कुमार के निर्देशन में जब दून अस्पताल में डा. तन्वी, डा. आयशा, डा. कुलदीप सिंह, डा. आस्था भंडारी ने बच्ची को देखा तो बच्ची के पैर सुन्न थे, बीपी और धड़कन कम थी, सांस नहीं ले पाने के कारण बेहोश थी। आंखों की पुतली काम नहीं कर रही थी। इसके बाद लाइफ सपोर्ट पर रखा और सांस लेने वाली मशीन के माध्यम मदद कराई।