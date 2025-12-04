Dehradun: इच्छाड़ी डैम से छोड़ा पानी, नदी में मरम्मत में जुटे तीन श्रमिक लहरों में फंसे; वीडियो हो रहा वायरल

इच्छाड़ी डैम की डाउन स्ट्रीम में मरम्मत कार्य चल रहा था। शाम के समय डैम पर तैनात कर्मियों ने पानी छोड़ने से पहले दो बार सायरन बजाया। अधिकांश श्रमिक तो बाहर निकल गए, लेकिन नदी में स्थित कार्य स्थल से सामान और सीमेंट उठाने के चक्कर में एक श्रमिक और दो पोकलेन आपरेटर नदी में ही रह गए।

पानी छोड़ने के कारण लहरें तेज होने लगीं और जल स्तर तेजी से बढ़ने लगा। ऐसी स्थिति में आपरेटरों और श्रमिकों के हाथ-पांव फूल गए। हालांकि, शोर सुनकर समय रहते बांध से पानी का बहाव कम किया गया, जिससे सभी ने किसी तरह अपनी जान बचाई। बताया जाता है कि जिस समय यह स्थिति उत्पन्न हुई, उस दौरान निगम के सिविल विंग का कोई भी अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं था।