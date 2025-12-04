Language
    Dehradun: इच्छाड़ी डैम से छोड़ा पानी, नदी में मरम्मत में जुटे तीन श्रमिक लहरों में फंसे; वीडियो हो रहा वायरल

    By Rajesh Panwar Edited By: Sunil Negi
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 07:19 PM (IST)

    विकासनगर में टोंस नदी पर बने इच्छाड़ी डैम से पानी छोड़े जाने के कारण मरम्मत कार्य कर रहे श्रमिक और पोकलेन ऑपरेटर बाल-बाल बचे। जल विद्युत निगम के कर्मच ...और पढ़ें

    टोंस नदी पर स्थित इच्छाड़ी डैम के डाउन स्ट्रीम में पानी छोड़ने के कारण मरम्मत कार्य कर रहे श्रमिक फंसे।

    जागरण संवाददाता, विकासनगर (देहरादून) : टोंस नदी पर स्थित इच्छाड़ी डैम के डाउन स्ट्रीम में मरम्मत कार्य कर रहे श्रमिक और पोकलेन मशीन आपरेटर बाल-बाल बचे। घटना मंगलवार देर शाम की है। डैम पर तैनात जल विद्युत निगम के कर्मियों ने पानी छोड़ने से पूर्व दो बार सायरन बजाया, लेकिन मामले से संबंधित श्रमिक और आपरेटर नदी से बाहर नहीं निकल सके।

    यही वजह था कि पानी छोड़े जाने पर वह तेज बहाव में फंस गए। गनीमत रही कि समय रहते पानी का बहाव कम किया गया। तब कहीं जाकर तीन लोगों की जान बच सकी। इस संबंध में कहीं न कहीं निगम की सिविल विंग के अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है।

     
     
     
    इच्छाड़ी डैम की डाउन स्ट्रीम में मरम्मत कार्य चल रहा था। शाम के समय डैम पर तैनात कर्मियों ने पानी छोड़ने से पहले दो बार सायरन बजाया। अधिकांश श्रमिक तो बाहर निकल गए, लेकिन नदी में स्थित कार्य स्थल से सामान और सीमेंट उठाने के चक्कर में एक श्रमिक और दो पोकलेन आपरेटर नदी में ही रह गए।

    पानी छोड़ने के कारण लहरें तेज होने लगीं और जल स्तर तेजी से बढ़ने लगा। ऐसी स्थिति में आपरेटरों और श्रमिकों के हाथ-पांव फूल गए। हालांकि, शोर सुनकर समय रहते बांध से पानी का बहाव कम किया गया, जिससे सभी ने किसी तरह अपनी जान बचाई। बताया जाता है कि जिस समय यह स्थिति उत्पन्न हुई, उस दौरान निगम के सिविल विंग का कोई भी अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं था।

    सिविल विंग के जीएम से रिपोर्ट तलब

    जल विद्युत निगम के अधिशासी अभियंता सिविल महेश अधिकारी के अनुसार सायरन बजने के बावजूद सभी श्रमिक और आपरेटर बाहर नहीं आ सके, क्योंकि उन्हें नदी में मरम्मत के दौरान सामान समेटने में समय लगा। हालांकि, बाद में सभी सुरक्षित बाहर आ गए। उधर, जल विद्युत निगम के जनसंपर्क अधिकारी विमल डबराल ने बताया कि निगम के प्रबंध निदेशक ने सिविल विंग के जीएम से इस मामले में रिपोर्ट तलब की गई है।

