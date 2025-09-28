TET पर कोई निर्णय नहीं हुआ तो शिक्षक करेंगे आंदोलन, केंद्र सरकार को दी चेतावनी

अखिल भारतीय शिक्षक संघ ने अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा का गठन किया है। यह मोर्चा शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता का विरोध करेगा जिससे उत्तराखंड के 18 हजार शिक्षक प्रभावित हैं। मोर्चा शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाएगा और आवश्यकता पड़ने पर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करेगा। मोर्चा का लक्ष्य है शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा करना।

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ, अखिल भारतीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ सहित कई प्रमुख शिक्षक संगठनों ने एक मंच पर आकर अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा का गठन किया है। यह मोर्चा सेवारत शिक्षकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता का कड़ा विरोध कर इसके समाधान को केंद्र सरकार पर दबाव बनाएगा। उत्तराखंड के 18 हजार शिक्षक इस निर्णय से प्रभावित हैं।

शिक्षक संगठनों की दिल्ली में हुई बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया कि यह मोर्चा सुप्रीम कोर्ट के टीईटी अनिवार्यता से संबंधित फैसले के बाद शिक्षकों की सेवा सुरक्षित रखने की लड़ाई लड़ेगा। संगठनों ने स्पष्ट कहा कि शिक्षकों के हितों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।