    चमोली में बच्चों से कार धुलवाने पर सहायक अध्यापक निलंबित, उप शिक्षा अधिकारी थराली करेंगे जांच

    By Ashok Kumar Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 10:04 AM (IST)

    चमोली जिले के एक स्कूल में सहायक अध्यापक घनश्याम तिवारी को छात्रों से अपनी गाड़ी धुलवाने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने घटना पर नाराजगी जताते हुए तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। उप शिक्षा अधिकारी थराली को एक सप्ताह में रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुई।

    Hero Image
    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। चमोली जनपद के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जूनीधार में छात्रों से अपनी कार धुलवाने वाले सहायक अध्यापक घनश्याम तिवाड़ी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही इस प्रकरण की जांच उप शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा थराली को सौंप दी है, जो एक सप्ताह के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक शिक्षा को विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपेंगे।

    विद्यालयी शिक्षा मंत्री डा धन सिंह रावत ने इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहे वीडियो में छात्रों से कार धुलवाने के मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए।

    इस क्रम में चमोली के जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) ने अनुशासनात्मक कार्रवाई कर राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जूनीधार के सहायक अध्यापक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उनको मुख्यालय उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय थराली से अटैच कर दिया।

    साथ ही उक्त प्रकरण की जांच उप शिक्षा अधिकारी बेसिक शिक्षा थराली को सौंप दी है। जांच अधिकारी प्रकरण की ठोस जांच कर एक सप्ताह के अंदर अपनी रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक को सौंपेंगे।

    ‘इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो, जिसमें राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय जूनीधार में छात्रों से गाड़ी धुलवाई जा रही, बड़ा पीड़ादायक है। छात्रों को पढ़ने की जगह निजी कार्य करवाना कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन है। ऐसी हरकतों को कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।’

    - डा.धन सिंह रावत, विद्यालयी शिक्षा मंत्री