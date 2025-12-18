जागरण संवाददाता, विकासनगर। सेलाकुई थाने की पुलिस ने बिहार के युवक को भारी मात्रा में गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपित के पास से तीन किलो 291 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। आरोपित तुला इंस्टीटयूट का एग्रीकल्चर का छात्र है, जो बिहार से गांजा खरीदकर लाया था और निजी हास्टल में रहकर कर मादक पदार्थों को बेचने का धंधा कर रहा था। आरोपित ने अपनी पहचान ललटू कुमार निवासी ग्राम तराबे थाना गम्हरिया जिला मधेपुरा बिहार के रूप में बताई।