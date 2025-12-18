Language
    देहरादून के नामचीन कॉलेज का छात्र निकला गांजा तस्‍कर, पढ़ाई के साथ चला रहा था नशे का कारोबार

    Updated: Thu, 18 Dec 2025 03:40 PM (IST)

    देहरादून के एक नामचीन कॉलेज का छात्र गांजा तस्करी करते हुए पकड़ा गया। वह पढ़ाई के साथ-साथ नशे का कारोबार भी चला रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया ...और पढ़ें

    आरोपित के पास से बरामद किया गया तीन किलो 291 ग्राम अवैध गांजा. Concept Photo

    जागरण संवाददाता, विकासनगर। सेलाकुई थाने की पुलिस ने बिहार के युवक को भारी मात्रा में गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपित के पास से तीन किलो 291 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। आरोपित तुला इंस्टीटयूट का एग्रीकल्चर का छात्र है, जो बिहार से गांजा खरीदकर लाया था और निजी हास्टल में रहकर कर मादक पदार्थों को बेचने का धंधा कर रहा था। आरोपित ने अपनी पहचान ललटू कुमार निवासी ग्राम तराबे थाना गम्हरिया जिला मधेपुरा बिहार के रूप में बताई।

