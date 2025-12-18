देहरादून के नामचीन कॉलेज का छात्र निकला गांजा तस्कर, पढ़ाई के साथ चला रहा था नशे का कारोबार
देहरादून के एक नामचीन कॉलेज का छात्र गांजा तस्करी करते हुए पकड़ा गया। वह पढ़ाई के साथ-साथ नशे का कारोबार भी चला रहा था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, विकासनगर। सेलाकुई थाने की पुलिस ने बिहार के युवक को भारी मात्रा में गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपित के पास से तीन किलो 291 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। आरोपित तुला इंस्टीटयूट का एग्रीकल्चर का छात्र है, जो बिहार से गांजा खरीदकर लाया था और निजी हास्टल में रहकर कर मादक पदार्थों को बेचने का धंधा कर रहा था। आरोपित ने अपनी पहचान ललटू कुमार निवासी ग्राम तराबे थाना गम्हरिया जिला मधेपुरा बिहार के रूप में बताई।
नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।