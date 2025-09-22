Uttarakhand Premier League: दून में क्रिकेट महासंग्राम का आगाज, ये टीमें लेंगी हिस्सा; यहां देखें पूरा शेड्यूल
देहरादून के राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में उत्तराखंड प्रीमियर लीग (यूपीएल) सीजन-2 का शुभारंभ हो गया है। पहले दिन मसूरी थंडर्स और पिथौरागढ़ हरिकेंस की महिला टीमें आपस में भिड़ेंगी। इस टूर्नामेंट में कुल 11 टीमें हिस्सा ले रही हैं जिसका उद्देश्य उत्तराखंड की क्रिकेट प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना है। दर्शकों के मनोरंजन के लिए रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।
तुहिन शर्मा, देहरादून। राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर में मंगलवार शाम तीन बजे से उत्तराखंड प्रीमियर लीग (यूपीएल) सीजन-2 में महिलाओं का पहला मुकाबला मसूरी थंडर्स और पिथौरागढ़ हरिकेंस टीम के बीच शुरू होगा। इसके तुरंत बाद शाम 7:30 बजे टिहरी क्वींस और हरिद्वार स्टार्म टीम के बीच भिड़ंत होगी।
पांच अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में कुल 30 मैच खेले जाएंगे। 26 सितंबर को महिलाओं का फाइनल मुकाबला होगा और 27 सितंबर से पुरुषों के मैच प्रारंभ होंगे, जिसका खिताबी मुकाबला पांच अक्टूबर को होगा।
उत्तराखंड की छिपी क्रिकेट प्रतिभाओं को सामने लाने और उन्हें मंच प्रदान करने के लिए क्रिकेट एसोसिएशन आफ उत्तराखंड (सीएयू) द्वारा आइपीएल की तर्ज पर यूपीएल सीजन-2 का आयोजन कराया जा रहा है। जिसमें कुल 11 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं।
महिलाओं की चार और पुरुषों की सात टीम हैं। महिला टीम में मसूरी थंडर्स, पिथौरागढ़ हरिकेंस, हरिद्वार स्टार्म और टिहरी क्वींस शामिल हैं। इसी तरह देहरादून वारियर्स, ऋषिकेश फैल्कंस, ऊधमसिंह नगर इंडियंस, टिहरी टाइटंस, पिथौरागढ़ हरिकेंस, हरिद्वार एल्मास और नैनीताल टाइगर्स टीम पुरुषों की है।
महिला टीमों में 16-16 और पुरुष टीमों में 18-18 खिलाड़ी हैं। हर टीम में एक मार्की खिलाड़ी रखा गया है। कुल मिलाकर महिला टीमों में 64 और पुरुष टीमों में 126 खिलाड़ी का शक्ति प्रदर्शन होगा।
दर्शकों को लुभाएंगे बॉलीवुड सितारे
यूपीएल में दर्शकों को आकर्षित करने के लिए मैच के साथ-साथ कई रंगारंग व लोक संस्कृति कार्यक्रम होंगे। मैच के समापन पर रैपर बादशाह अपने हिप-हाप गानों की प्रस्तुति देंगे।
26 सितंबर को महिलाओं के मैच समापन पर बालीवुड गायक नीति मोहन शिरकत करेंगी। कमेंट्री के लिए इंग्लैंड के खिलाड़ी मोंटी पनेसर सहित क्रिकेट जगत के कई सितारे दिखेंगे।
महिला टीमों के खिलाड़ी
हरिद्वार स्टार्म- स्वेता वर्मा (मार्की खिलाड़ी), ज्योति गिरि, कनक तपरनिया, सफीना एस, ऋतिका सुप्याल, दिव्या बोहरा, दीपिका चंद, कल्पना वर्मा, अंकिता शाह, तनिशा खत्री, गरिमा बिष्ट, तमन्ना, हर्षिता पंत, रोज, मानवी जामिवाल, तन्वी नौटियाल।
मसूरी थंडर्स- कंचन परिहार (मार्की खिलाड़ी), अमीषा बहुखंडी, नीलम बिष्ट, डिंपल कंडारी, रीना जिंदल, तारा बिष्ट, शगुन चौधरी, गायत्री आर्य, प्रमिला रावत, सिद्धि पांडेय, भूमि उमर, भूमिका जलाल, ऋचा सिंह, आध्या अग्रवाल, वैष्णवी थपलियाल, सिदरा फारुखी।
पिथौरागढ़ हरिकेंस- मानसी जोशी (मार्की खिलाड़ी), मुस्कान कुमारी, अंजलि गोस्वामी, मनीषा कुंवर, मुस्कान खान, गुंजन भंडारी, नंदिनी कौशिक, करुणा शेट्टी, वैशाली तुलेरा, रुद्रा शर्मा, अनन्या मेहरा, रिद्धिमा शेट्टी, इशा, नव्य चौहान, इशा, प्रिया।
टिहरी क्वींस- नीलम भारद्वाज (मार्की प्लेयर), प्रीति भंडारी, मेघा सैनी, मीनाक्षी जोशी, निशा मिश्रा, अंकिता बिष्ट, कनिका नेगी, आरती भंडारी, साक्षी जोशी, वेदिका तिवारी, यशिका बौंठियाल, धृति आनंद, सहज कौर, सभ्या, जैस्मिन कौर, काम्या गौर।
पुरुष टीमों के खिलाड़ी
देहरादून वारियर्स- युवराज चौधरी (मार्की), संस्कार रावत, देवेंद्र बोरा, मयंक मिश्रा, आंजनेय सूर्यवंशी, हर्ष राणा, सागर रावत, आदित्य रावत, रक्षित रोही, आदित्य नैथानी, समर्थ सेमवाल, ऋतिक दुहून, योगेश कांडपाल, शिवम गुप्ता, प्रांजल सिंह रैक्वाल, शौर्य प्रताप सिंह, हर्षित पालीवाल, नवीन कुमार सिंह।
हरिद्वार एल्मास- कुनाल चंदेला (मार्की), नीरज राठौर, प्रशांत कुमार भाटी, प्रियांशू खंडूड़ी, सौरव चौहान, हरजीत सिंह, अभय छेत्री, विशाल डंगवाल, सुमित जुयाल, सिद्धार्थ गुप्ता, गोल्डी मलिक, दक्ष अवाना, मो. उजैर मलिक, ऋषभ शर्मा, हिमांशू सोनी, आयुष रावत, रमनजोत सिंह, अभिषेक।
नैनीताल टाइगर्स- भूपेन ललवानी (मार्की), दीक्षांशू नेगी, शाश्वत डंगवाल, सौरभ रावत, सत्यम बालियान, आरव महाजन, ध्रुव प्रताप सिंह, तुषार कुमार, शिवांश गौतम, अनमोल साह, राज्यवर्धन, संगम बाजपेई, शशांक शेखर पंत, राहुल राज नमाला, निखिल हर्ष, आकश कुमार, विशाल कुमार सैनी, पीयूष कुमार।
पिथौरागढ़ हरिकेंस- प्रशांत चोपड़ा (मार्की), प्रशांत चौहान, रविंदर नेगी, पीयूष जोशी, संजीत सजवाण, अनय बसंत छेत्री, तुषार नौटियाल, विकास भाटी, मनीष गौर, शहंशाह आलम, मो. सुहैल, दक्ष अरोरा, प्रियांशू पंवार, सागर ओझा, आर्यन गोदियाल, अर्नव भारद्वाज, विकास रावत, आर्यन कपूर।
ऋषिकेश फैल्कंस- जगदीशा सुचिथ (मार्की), सन्नी कश्यप, अखिल सिंह रावत, जगमोहन नगरकोटी, अंकित मनोरी, निखिल पुंडीर, एलेन चेतन, लक्ष्य रायचंदानी, रियांश रावत, पूर्वांश ध्रुव, अभिषेक बड़थ्वाल, जसकरन सिंह, हार्दिक चौधरी, आशम गुलाटी, शिखर बालियान, मनु कुमार, गोपाल सिंह, राहुल।
टिहरी टाइटंस- आकाश मधवाल (मार्की), विजय शर्मा, आर्यन शर्मा, करनवीर कौशल, आशीष चौधरी, शोभित सरीन, भानू प्रताप सिंह, इशाग्र जगूड़ी, अंश त्यागी, जनमेजय जोशी, सुमित पंवार, अनिकेत मलिक, आयुष देशवाल, तेजेंद्र सिंह, शिवा सोनी, जगदीश सिंह कोश्यारी, हार्दिक ब्रह्मभट्ट, कृष शर्मा।
ऊधमसिंह नगर इंडियंस- अवनीश सुधा (मार्की), राजन कुमार, प्रतीक पांडेय, हिमांशू बिष्ट, मुकेश गुप्ता, विशाल कश्यप, नवीन राणा, यश चौधरी, भव्यदीप सिंह, अशर खान, अभिषेक दफोल्टी, जतिन शर्मा, वंश्य चौहान, बिनय सिंह रावत, सचिन भाटी, राहुल देयनाथ, आदी खान, पर्व वर्मा।
महिलाओं के टूर्नामेंट
|तारीख
|समय
|मैच
|23 सितंबर
|शाम 3:00 बजे
|मसूरी थंडर्स बनाम पिथौरागढ़ हरिकेंस
|23 सितंबर
|शाम 7:30 बजे
|टिहरी क्वींस बनाम हरिद्वार स्टॉर्म
|24 सितंबर
|शाम 3:00 बजे
|पिथौरागढ़ हरिकेंस बनाम टिहरी क्वींस
|24 सितंबर
|शाम 7:30 बजे
|हरिद्वार स्टॉर्म बनाम मसूरी थंडर्स
|25 सितंबर
|शाम 3:00 बजे
|पिथौरागढ़ हरिकेंस बनाम हरिद्वार स्टॉर्म
|25 सितंबर
|शाम 7:30 बजे
|मसूरी थंडर्स बनाम टिहरी क्वींस
|26 सितंबर
|शाम 3:00 बजे
|पहली टीम बनाम दूसरी टीम (फाइनल)
पुरुषों के टूर्नामेंट
तारीख-समय-टीमें
- 27 सितंबर-सुबह 11 बजे-ऊधमसिंह नगर इंडियंस बनाम देहरादून वारियर्स
- 27 सितंबर-शाम तीन बजे-टिहरी टाइटंस बनाम ऋषिकेश फाल्कंस
- 27 सितंबर-शाम 7:30 बजे-हरिद्वार एल्मास बनाम पिथौरागढ़ हरिकेंस
- 28 सितंबर-सुबह 11 बजे-नैनीताल टाइगर्स बनाम ऋषिकेश फाल्कंस
- 28 सितंबर-शाम तीन बजे-हरिद्वार एल्मास बनाम देहरादून वारियर्स
- 29 सितंबर-सुबह 11 बजे-टिहरी टाइटंस बनाम ऊधमसिंह नगर इंडियंस
- 29 सितंबर-शाम तीन बजे-पिथौरागढ़ हरिकेंस बनाम नैनीताल टाइगर्स
- 29 सितंबर-शाम 7:30 बजे-ऋषिकेश फाल्कंस बनाम हरिद्वार एल्मास
- 30 सितंबर-सुबह 11 बजे-देहरादून वारियर्स बनाम पिथौरागढ़ हरिकेंस
- 30 सितंबर-शाम तीन बजे-नैनीताल टाइगर्स बनाम टिहरी टाइटंस
- 30 सितंबर-शाम 7:30 बजे-ऊधमसिंह नगर इंडियंस बनाम ऋषिकेश फाल्कंस
- एक अक्टूबर-सुबह 11 बजे-टिहरी टाइटंस बनाम पिथौरागढ़ हरिकेंस
- एक अक्टूबर-शाम तीन बजे-हरिद्वार एल्मास बनाम ऊधमसिंह नगर इंडियंस
- एक अक्टूबर-शाम 7:30 बजे-देहरादून वारियर्स बनाम नैनीताल टाइगर्स
- दो अक्टूबर-सुबह 11 बजे-हरिद्वार एल्मास बनाम नैनीताल टाइगर्स
- दो अक्टूबर-शाम तीन बजे-पिथौरागढ़ हरिकेंस बनाम ऊधमसिंह नगर इंडियंस
- दो अक्टूबर-शाम 7:30 बजे-देहरादून वारियर्स बनाम टिहरी टाइटंस
- तीन अक्टूबर-सुबह 11 बजे-हरिद्वार एल्मास बनाम टिहरी टाइटंस
- तीन अक्टूबर-शाम तीन बजे-देहरादून वारियर्स बनाम ऋषिकेश फाल्कंस
- तीन अक्टूबर-शाम 7:30 बजे-नैनीताल टाइगर्स बनाम ऊधमसिंह नगर इंडियंस
- चार अक्टूबर-सुबह 11 बजे-पिथौरागढ़ हरिकेंस बनाम ऋषिकेश फाल्कंस
- चार अक्टूबर-शाम 7:30 बजे-दूसरे स्थान बनाम तीसरे स्थान टीम (एलिमिनेटर)
- पांच अक्टूबर-शाम 7:30 बजे-पहले स्थान की टीम बनाम एलिमिनेटर विजेता (फाइनल)
