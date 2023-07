Transfer in Uttarakhand: एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने बड़े स्तर पर किए तबादले, पांच निरीक्षकों के बदले प्रभार

Transfer in Uttarakhand Police उत्तराखंड में तबादले हुए हैं। लंबे समय बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलीप सिंह कुंवर ने निरीक्षकों के तबादले किए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलीप सिंह कुंवर ने पांच निरीक्षकों के प्रभार को बदल दिया है। डोईवाला कोतवाली में तैनात राजेश शाह को प्रभारी निरीक्षक डालनवाला जबकि उनकी जगह पर निरीक्षक मुकेश त्यागी को प्रभारी निरीक्षक डोईवाला तैनात किया है।

एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने बड़े स्तर पर किए तबादले, पांच निरीक्षकों के बदले प्रभार

देहरादून, जागरण संवाददाता। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में तबादलों का दौर जारी है। बुधवार को उत्तराखंड में भी बड़ा फेरबदल किया गया। लंबे समय बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलीप सिंह कुंवर ने निरीक्षकों के तबादले किए हैं। डोईवाला कोतवाली में तैनात राजेश शाह को प्रभारी निरीक्षक डालनवाला जबकि उनकी जगह पर निरीक्षक मुकेश त्यागी को प्रभारी निरीक्षक डोईवाला तैनात किया है। निरीक्षक मुकेश त्यागी एसओजी इंचार्ज थे। निरीक्षक नेहरू कॉलोनी थाना रहते हुए उन्हें निलंबित किया गया था जिसके बाद उन्हें चार्ज नहीं मिल पाया था। इनका हुआ तबादला इसी तरह करीब दो साल से डालनवाला कोतवाली में जमें निरीक्षक नंद किशोर भट्ट को एसओजी इंचार्ज बनाया गया है। वहीं शहर कोतवाल विद्याभूषण नेगी को एसआइएस शाखा पुलिस कार्यालय भेजा गया है, उनकी जगह पर निरीक्षक राकेश गुसांई को प्रभारी निरीक्षक शहर कोतवाली बनाया गया है। निरीक्षक राकेश गुसांई का कुछ समय पहली तबादला पर्वतीय जिले में हुआ था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों के चलते वह कुछ दिन पहले ही देहरादून आए थे।

Edited By: Swati Singh