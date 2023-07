Rishikesh News: ऋषिकेश में चेतावनी रेखा के करीब पहुंचे गंगा, अलर्ट पर प्रशासन

Rishikesh News ऋषिकेश में लगातार हो रही बारिश से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर चेतावनी रेखा के समीप पहुंच गया है। केंद्रीय जल आयोग कार्यालय के मुताबिक ऋषिकेश में गंगा की चेतावनी रेखा 339.50 मीटर है। इसको देखते हुए ऋषिकेश में प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। बाढ़ की स्थिति में इससे निपटने की तैयारियां तेज हो गई हैं।

ऋषिकेश में चेतावनी रेखा के करीब पहुंचे गंगा, अलर्ट पर प्रशासन

ऋषिकेश, जागरण संवाददाता। उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश ने नदियों का जलस्तर बढ़ा दिया है। नदियां उफान पर है और इसी को देखते हुए प्रदेश के सभी जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। पर्वतीय क्षेत्र में पिछले दो दिन से हो रही मूसलाधार वर्षा के कारण गंगा की सहायक नदियां का जलस्तर बढ़ गया। जिसका असर ऋषिकेश में गंगा के जलस्तर पर भी देखा गया है। ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर चेतावनी रेखा के समीप पहुंच गया है। केंद्रीय जल आयोग कार्यालय के मुताबिक ऋषिकेश में गंगा की चेतावनी रेखा 339.50 मीटर है। बुधवार की सुबह यहां गंगा का स्तर 339.25 मीटर पहुंच गया। त्रिवेणी घाट में आरती स्थल तक पानी आ गया है। बुधवार को बारिश की संभावना ऋषिकेश और आसपास क्षेत्र में सुबह के वक्त हल्की धूप निकली थी। जिसके बाद फिर से बादल छा गए हैं। मंगलवार दोपहर बाद से वर्षा नहीं हुई है। बुधवार को वर्षा की फिर संभावना बन गई है। अनुमान है कि आज एक बार फिर से आसमान से तेज बारिश होगी। अलर्ट पर प्रशासन गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए पुलिस प्रशासन और नगर निगम की ओर से पूर्व में ही यहां की तटीय बस्तियों में पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम से सभी को अलर्ट कर दिया गया था। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक केआर पांडेय ने बताया कि संबंधित क्षेत्र में पुलिस टीम के साथ जल पुलिस की तैनाती की गई है।

