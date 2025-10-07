Language
    ऋषिकेश में बेकाबू कार ने रेलवे फाटक पर मारी टक्कर, चेन बांधकर रोकी गई गाड़ियां

    By deepak semwal Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 03:21 PM (IST)

    ऋषिकेश के भटोवाला में एक तेज रफ्तार कार ने रेलवे फाटक को टक्कर मार दी जिससे वह क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ। घटना के बाद कर्मचारियों ने चेन बांधकर ट्रेन को निकाला। मौके पर मौजूद लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया लेकिन आरपीएफ के पहुंचने से पहले ही चालक फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    बेकाबू गति से दौड़ रही कार ने रेलवे फाटक में मारी टक्कर।

    जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। ऋषिकेश के भट्टोवाला में बेकाबू गति से दौड़ रही कार ने रेलवे फाटक में टक्कर मार दी। गनीमत रही कि हादसे में किसी राहगीर को चोट नहीं आई। कार चालक भी सुरक्षित बच गया। इसके बाद वहां तैनात रेल कर्मचारी ने क्षतिग्रस्त फाटक के स्थान पर चेन बांधकर ट्रेन को निकाला।

    घटनास्थल पर मौजूद वाहन चालकों व अन्य लोगों ने आरोपित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया, लेकिन आरपीएफ के पहुंचने तक वह कार लेकर जा चुका था।

    योगनगरी रेलवे स्टेशन में तैनात आरपीएफ इंस्पेक्टर सरोज कुमार ने बताया कि घटना सोमवार दोपहर बाद करीब तीन बजे की है। उस समय प्रयागराज एक्सप्रेस हरिद्वार से ऋषिकेश आ रही थी। ट्रेन को निकालने के लिए योगनगरी रेलवे स्टेशन से करीब सात किमी दूर स्थित भट्टोवाला फाटक को बंद किया जा रहा था।

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, उसी दौरान एक कार बेकाबू गति से आई और फाटक में जोरदार टक्कर मार दी। इससे फाटक क्षतिग्रस्त हो गया।

    इसके बाद फाटक पर तैनात रेल और आरपीएफ कर्मियों ने चेन बांध कर यातायात को रोका, तब जाकर ट्रेन को निकाला गया। क्षेत्र के रेलवे फाटकों पर पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं।

    आरपीएफ इंस्पेक्टर ने बताया कि कार नंबर से चालक का पता लगाया जा रहा है। उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

