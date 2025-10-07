ऋषिकेश में बेकाबू कार ने रेलवे फाटक पर मारी टक्कर, चेन बांधकर रोकी गई गाड़ियां

ऋषिकेश के भटोवाला में एक तेज रफ्तार कार ने रेलवे फाटक को टक्कर मार दी जिससे वह क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ। घटना के बाद कर्मचारियों ने चेन बांधकर ट्रेन को निकाला। मौके पर मौजूद लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया लेकिन आरपीएफ के पहुंचने से पहले ही चालक फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

