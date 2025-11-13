Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कैंसर पीड़ित मां-बाप को बेदखल कर रहे थे बेटे, डीएम ने लिया एक्‍शन; अब लगेगा गुंडा एक्ट

    By Vijay Joshi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 01:32 PM (IST)

    देहरादून में दो बेटों द्वारा कैंसर पीड़ित मां और बुजुर्ग पिता को घर से निकालने और प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है। जिलाधिकारी ने सख्त कार्रवाई करते हुए दोनों बेटों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत न्यायिक कार्रवाई शुरू कर दी है। बुजुर्ग दंपती ने जिलाधिकारी के समक्ष अपनी पीड़ा सुनाई थी, जिसके बाद डीएम ने तत्काल कार्रवाई का आदेश दिया।

    prefferd source google
    Hero Image

    डीएम के आदेश पर बेटों पर चलेगी जिला बदर की कार्रवाई। प्रतीकात्‍मक

    जागरण संवाददाता, देहरादून। बेटे जब सहारा बनने की बजाय अभिशाप बन जाएं, तो सिस्टम ही आखिरी आसरा बनता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया देहरादून में, जहां दो जवान बेटों के अपनी कैंसर पीड़ित मां और बुजुर्ग पिता को घर से बेदखल करने और शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने सख्त कार्रवाई करते हुए दोनों बेटों के खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत न्यायिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्राप्त जानकारी के अनुसार, विगत 10 नवंबर को आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में गीता और उनके पति राजेश ने जिलाधिकारी के समक्ष रो-रोकर अपनी व्यथा सुनाई। बुजुर्ग दंपती ने बताया कि उनके दोनों बेटे शराब पीकर घर आते हैं, गाली-गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं और अब उन्हें घर से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। गीता पहले से कैंसर से पीड़ित हैं और बेटों की प्रताड़ना से परेशान होकर पति-पत्नी को किराए के मकान में शरण लेनी पड़ी।

    डीएम सविन बंसल ने बुजुर्ग दंपती की पीड़ा सुनने के बाद तत्काल न्यायिक कार्रवाई का आदेश देते हुए दोनों बेटों को 25 नवंबर को डीएम न्यायालय में तलब किया है। डीएम ने कहा कि किसी को भी अपने माता-पिता को प्रताड़ित करने, उन्हें बेघर करने या मानसिक रूप से कष्ट पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ऐसे मामलों में प्रशासन कड़ी कानूनी कार्रवाई करेगा।

    यह भी पढ़ें- दिल्‍ली ले जाकर की नकली शादी, नाबालिग से दुष्कर्म में बस ड्राइवर को 20 वर्ष की जेल

    यह भी पढ़ें- Uttarakhand Crime: पहले पत्‍नी को गला दबाकर उतारा मौत के घाट, फि‍र काम पर चल दिया हत्‍यारा