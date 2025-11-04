उत्तराखंड की ऊंची चोटियों पर हुआ हिमपात, गिरा पारा

जागरण संवाददाता, देहरादून: उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में बादलों का डेरा है और निचले इलाकों में भी आंशिक बादल मंडरा रहे हैं। हिमालय की चोटियों में ताजा हिमपात के कारण निचले इलाकों में भी पारे में कमी आ गई है।

हालांकि, ज्यादातर मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को भी पर्वतीय क्षेत्रों में बादल छाये रह सकते हैं। कहीं-कहीं हल्की वर्षा-बर्फबारी के आसार हैं। मैदानी क्षेत्रों में कहीं-कहीं कोहरा छाया रह सकता है।