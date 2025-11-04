उत्तराखंड की ऊंची चोटियों पर हुआ हिमपात, गिरा पारा
उत्तराखंड की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इस हिमपात के कारण राज्य में ठंड बढ़ गई है, खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में। मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को पर्वतीय क्षेत्रों में बादल छाये रह सकते हैं। इसके साथ ही कहीं-कहीं हल्की वर्षा-बर्फबारी भी हो सकती हैं। मैदानी क्षेत्रों में कोहरा छाया रह सकता है।
जागरण संवाददाता, देहरादून: उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में बादलों का डेरा है और निचले इलाकों में भी आंशिक बादल मंडरा रहे हैं। हिमालय की चोटियों में ताजा हिमपात के कारण निचले इलाकों में भी पारे में कमी आ गई है।
हालांकि, ज्यादातर मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार, बुधवार को भी पर्वतीय क्षेत्रों में बादल छाये रह सकते हैं। कहीं-कहीं हल्की वर्षा-बर्फबारी के आसार हैं। मैदानी क्षेत्रों में कहीं-कहीं कोहरा छाया रह सकता है।
मंगलवार को सुबह से ही दून और आसपास के क्षेत्रों में धूप खिली रही। हालांकि, दोपहर बाद कहीं-कहीं आंशिक बादल मंडराने लगे। दून के अधिकतम तापमान में कमी भी दर्ज की गई, लेकिन अब भी यहां पारा सामान्य से दो डिग्री सेल्सियस अधिक है।
उधर, पर्वतीय क्षेत्रों में दिनभर बादल मंडराते रहे, लेकिन वर्षा नहीं हुई। जबकि, ऊंची चोटियों पर जरूर हल्का हिमपात हुआ। पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान सामान्य से नीचे पहुंच गया है।
मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, आज उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग एवं पिथौरागढ़ में कहीं-कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा व बर्फबारी के आसार हैं। साथ ही 4000 मीटर व उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो सकता है।
राज्य के शेष जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में सुबह के समय उथला कोहरा भी छाया रह सकता है।
|शहर
|अधिकतम तापमान
|न्यूनतम तापमान
|देहरादून
|28.9
|15.0
|ऊधम सिंह नगर
|27.4
|15.5
|मुक्तेश्वर
|17.2
|9.2
|नई टिहरी
|20.2
|10.2
