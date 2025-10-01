शादी का सीजन शुरू होने के साथ ही बैंकों में छोटे नोटों का संकट, ग्राहक परेशान

देहरादून में शादी के सीजन में बैंकों में छोटे नोटों की किल्लत हो गई है। एसबीआई की मुख्य शाखा में भी नोटों की कमी है जिससे ग्राहकों को शगुन के लिफाफे के लिए छोटे नोट नहीं मिल पा रहे। ग्राहक बैंकों के चक्कर काट रहे हैं लेकिन उन्हें निराशा हाथ लग रही है। बैंक अधिकारी डिजिटल पेमेंट को इसका कारण बता रहे हैं।

जागरण संवाददाता, देहरादून। शादी का सीजन शुरू हो गया है। लेकिन शहर के बैंकों में छोटे नोटों का संकट खड़ा हो गया है। कान्वेंट रोड स्थित एसबीआइ बैंक की मुख्य शाखा से अन्य बैंकों को छोटे नोट सप्लाई किए जाते हैं। लेकिन मुख्य शाखा में ही छोटे नोटों का संकट खड़ा हो गया है। ग्राहक शगुन के लिफाफे में छोटे नोटों के लिए चक्कर काट रहे हैं। लेकिन कब तक मुख्य शाखा में नोट पहुंच पाएंगे। इस पर फिलहाल स्थिति साफ नहीं है।

मंगलवार को शहर में संचालित हो रहे बैंकों में छोटे 10, 20, 50, 100 के नोटों का संकट रहा। ग्राहक शहर के बैंकों के चक्कर काटते रहे। लेकिन मायूस होकर लौटना पड़ा। कान्वेंट रोड की एसबीआइ की मुख्य शाखा में ही छोटे नोट उपलब्ध नहीं थे।

मुख्य शाख से विभिन्न बैंकों की शाखाओं को छोटे नोट सप्लाई किए जाते हैं। ग्राहक लक्ष्मी नेगी ने बताया बेटी की शादी है। शगुन के लिफाफे के लिए छोटे नोट लेने आइ थी। लेकिन बैंक कर्मचारियों ने हाथ खड़े कर दिए हैं।