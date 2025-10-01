Language
    शादी का सीजन शुरू होने के साथ ही बैंकों में छोटे नोटों का संकट, ग्राहक परेशान

    Updated: Wed, 01 Oct 2025 10:53 AM (IST)

    देहरादून में शादी के सीजन में बैंकों में छोटे नोटों की किल्लत हो गई है। एसबीआई की मुख्य शाखा में भी नोटों की कमी है जिससे ग्राहकों को शगुन के लिफाफे के लिए छोटे नोट नहीं मिल पा रहे। ग्राहक बैंकों के चक्कर काट रहे हैं लेकिन उन्हें निराशा हाथ लग रही है। बैंक अधिकारी डिजिटल पेमेंट को इसका कारण बता रहे हैं।

    जागरण संवाददाता, देहरादून। शादी का सीजन शुरू हो गया है। लेकिन शहर के बैंकों में छोटे नोटों का संकट खड़ा हो गया है। कान्वेंट रोड स्थित एसबीआइ बैंक की मुख्य शाखा से अन्य बैंकों को छोटे नोट सप्लाई किए जाते हैं। लेकिन मुख्य शाखा में ही छोटे नोटों का संकट खड़ा हो गया है। ग्राहक शगुन के लिफाफे में छोटे नोटों के लिए चक्कर काट रहे हैं। लेकिन कब तक मुख्य शाखा में नोट पहुंच पाएंगे। इस पर फिलहाल स्थिति साफ नहीं है।

    मंगलवार को शहर में संचालित हो रहे बैंकों में छोटे 10, 20, 50, 100 के नोटों का संकट रहा। ग्राहक शहर के बैंकों के चक्कर काटते रहे। लेकिन मायूस होकर लौटना पड़ा। कान्वेंट रोड की एसबीआइ की मुख्य शाखा में ही छोटे नोट उपलब्ध नहीं थे।

    मुख्य शाख से विभिन्न बैंकों की शाखाओं को छोटे नोट सप्लाई किए जाते हैं। ग्राहक लक्ष्मी नेगी ने बताया बेटी की शादी है। शगुन के लिफाफे के लिए छोटे नोट लेने आइ थी। लेकिन बैंक कर्मचारियों ने हाथ खड़े कर दिए हैं।

    इसके बाद जिन निजी बैंकों में खाते हैं। वहां भी चक्कर काटे लेकिन छोटे नोट उपलब्ध नहीं हो पाए। हर वर्ष त्योहारी एवं शादी के सीजन में यह दिक्कत रहती है। ग्राहक दिलबर नेगी ने बताया में परिवार में मांगलिक कार्य है। छोटे नोट लेने के लिए सुबह से चक्कर काट रहा हूं। लेकिन कहीं से भी नोट उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। अब खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। ऐसे मौके पर बैंकों को विशेष ध्यान रखना चाहिए।

    एसबीआइ के डीजीएम विनोद कुमार ने बताया डिजिटल पेमेंट अधिक हो रही है। जिससे छोटे नोट कम मात्रा में पहुंच पा रहे हैं। लेकिन दशहरा एवं दीवाली में छोटे नोट उपलब्ध होने की संभावना है। छोटे नोट उपलब्ध हो सके। इसको लेकर ब्रांच मैनेजर से संपर्क साधा जा रहा है।