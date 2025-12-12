SIR In Uttarakhand: विशेष गहन पुनरीक्षण से सर्विस वोटर न हों चिंतित, निर्वाचन अधिकारी बोले- उनका नहीं होगा एसआइआर

विकास गुसाईं, जागरण, देहरादून: प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की तैयारी जोरों पर है। जिलों में मौजूदा मतदाता सूची का वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मिलान किया जा रहा है।

सैन्य कार्मिक बहुल उत्तराखंड में सर्विस वोटर में भी इसे लेकर उत्सुकता है। इस पर राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि सर्विस वोटर का एसआइआर नहीं होगा।

सर्विस वोटर को एसआइआर होने के बाद प्रकाशित होने वाली मतदाता सूची में पूर्व की भांति ही सर्विस वोटर श्रेणी में रखा जाएगा। यह जरूर है कि जिन सैन्य कर्मियों ने सर्विस वोटर के स्थान पर अपना नाम सामान्य वोटर के रूप में दर्ज किया है तो वे भी एसआइआर का हिस्सा बनेंगे।



उत्तराखंड के निवासी बड़ी संख्या में सेना, अर्द्ध सैनिक बल, विदेश सेवा का हिस्सा हैं। इन तीनों श्रेणियों के मतदाताओं को सर्विस वोटर के रूप में चिह्नित किया जाता है।