Uttarakhand: कांग्रेस नेता के बयान से सिख समाज में उबाल, फूंका हरक सिंह का पुतला
देहरादून में कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के एक बयान से सिख समुदाय में आक्रोश है। घंटाघर चौक पर सिख समुदाय ने प्रदर्शन किया और रावत का पुतला फूंका। प्र ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, देहरादून : अधिवक्ताओं के आंदोलन में पहुंचे वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत के विवादित बयान के बाद सिख समुदाय में उबाल है।
विवादित बयान के विरोध में सिख समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस नेता का पुतला दहन किया। इस दौरान नारेबाजी करते हुए कांग्रेस नेता से सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की।
शनिवार को घंटाघर चौक पर उत्तराखंड सिख कोआर्डिनेशन कमेटी और चढ़दीकला वालंटियर्स के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत का पुलता दहन किया।
अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व सदस्य संतोख सिंह नागपाल ने कहा कि एक तरफ तो हम श्री गुरु तेग बहादुर साहिब का 350वां शहीदी पर्व मना रहे हैं, जिन्होंने देश-धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश दिया।
वहीं समाज में कुछ लोग सिख कौम पर विवादित बयानबाजी कर हंसी उड़ा रहे हैं। पूर्व पार्षद मोंटी कोहली ने कहा कि जब अहमद शाह अबदाली हिंदू बहू-बेटियों पर अत्याचार करता था तो सिख जांबाज मुगलों पर हमला कर महिलाओं की रक्षा करते थे।
वरिष्ठ भाजपा नेता बलजीत सोनी ने कहा कि कांग्रेस की ओर से वर्ष 1984 में दिए गए जख्म सिख कौम अभी भूली नहीं है। वहीं, कांग्रेस नेता का बयान सिख कौम के प्रति इनकी नफरत को दर्शाता है।
व्यापारी नेता गुरजिंदर सिंह आनंद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को ऐसे सिख विरोधी नेताओं को बाहर निकाल देना चाहिए। इसका खामियाजा आगामी विधानसभा चुनाव में सिख बाहुल्य क्षेत्रों में कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा।
उत्तराखंड सिख कोआर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष गुरदीप सिंह सहोता ने कहा कि हरक सिंह सार्वजनिक रूप से सिख समाज से माफी मांगें। अगर ऐसा नहीं होता है तो संगठन और समाज के लोग प्रदेशभर में उग्र प्रदर्शन करेंगे।
बता दें कि शुक्रवार को कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत देहरादून बार एसोसिएशन के प्रदर्शन में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने विवादित बयान दिया, जिसके बाद सिख समुदाय के अधिवक्ताओं ने भारी नाराजगी जताई। हालांकि, कांग्रेस नेता ने मौके पर ही माफी भी मांग ली थी।
घटना से जुड़ा वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। इस दौरान डीपी सिंह, हरप्रीत सिंह काका, मनमीत सिंह, सतपाल सिंह कुकरेजा, पवनदीप सिंह कुकरेजा, तरविंदर सिंह, रविन्द्र आनंद, परमजीत सिंह, हरजीत सिंह, गगन सेठी, रौनक कोहली, मन्नी अरोड़ा आदि मौजूद रहे।
