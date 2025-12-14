Share Market में मुनाफे का झांसा, साइबर ठगों ने रक्षा सार्वजनिक उपक्रम से रिटायर्ड डिप्टी GM से ठगे 52.97 लाख
देहरादून में साइबर ठगों ने रक्षा सार्वजनिक उपक्रम से सेवानिवृत्त उप महाप्रबंधक को शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 52.97 लाख रुपये ठग लिए। नेहा नोमुरा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, देहरादून: साइबर ठगों ने रक्षा सार्वजनिक उपक्रम से सेवानिवृत्त उप महाप्रबंधक को शेयर मार्केट में निवेश पर मुनाफे का झांसा देकर 52.97 लाख रुपये ठग लिए। इस मामले में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है।
पुलिस को दी तहरीर में अरुण कुमार निवासी केदारपुरम ने बताया कि वह बंगलुरू स्थित रक्षा सार्वजनिक उपक्रम से उप महाप्रबंधक पद से सेवानिवृत्त हैं।
अक्टूबर माह में नेहा नोमुरा नामक महिला ने उनसे वाट्सएप के माध्यम से संपर्क किया और शेयर मार्केट के बारे में जानकारी देते हुए कई प्लान भेजे।
पांच नवंबर को नेहा नोमुरा ने नोमुरा फाइनेंशियल एडवाइजरी एंड सिक्योरिटीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का सेबी का पंजीकरण प्रमाणपत्र भेजा, जिस पर कार्यालय का पता वर्ली, मुंबई लिखा था।
इसके बाद नेहा ने उन्हें लिंक भेजा और पंजीकरण करा दिया। महिला ने उन्हें ट्रेडिंग शुरू करने के लिए 5000 रुपये जमा करने के लिए कहा। पांच नवंबर को उन्होंने 5000 रुपये जमा कर दिए। इसके बाद उन्होंने पांच नवंबर से चार दिसंबर तक कुल 36 लेनदेन किए और कुल 52.97 लाख रुपये जमा कराए।
चार दिसंबर को उन्होंने अपनी रकम निकालने का अनुरोध किया तो ठगों ने सेवा शुल्क जमा करने को कहा।
आठ दिसंबर को उन्होंने नेहा नोमुरा से संपर्क किया तो उसने कहा कि रकम निकालने से पहले डेढ़ लाख रुपये और जमा करने होंगे। इसके बाद उन्हें ठगी का एहसास हुआ।
