बांग्लादेश में हिंसा के विरोध में रुद्र सेना ने विकासनगर में किया प्रदर्शन, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग

संवाद सहयोगी, विकासनगर। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हो रही हिंसक घटनाओं के खिलाफ रुद्र सेना ने नगर में रैली निकालकर प्रदर्शन किया। उन्होंने इन घटनाओं की निंदा करते हुए बांग्लादेश सरकार से सुरक्षा सुनिश्चित करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

रुद्र सेना के संस्थापक राकेश उत्तराखंडी ने कहा कि धार्मिक कट्टरता के कारण हिंसा बढ़ रही है, बांग्लादेश में हुईं ताजा घटनाएं इसका उदाहरण हैं। उन्होंने भारत सरकार से हस्तक्षेप की अपील की। संगठन के वरिष्ठ सदस्य सोहन सिंह ने बताया कि रुद्र सेना समाज, पर्यावरण और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कार्यरत है। जब भी किसी समुदाय पर अत्याचार होता है, संगठन शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करता रहेगा।