वायु प्रदूषण घटाने को मिले 68 करोड़ 'हवा',  तीन शहरों को जारी किए गए थे 85.62 करोड़ रुपये

सुमन सेमवाल, देहरादून। तेजी से बढ़ते शहरों में वायु प्रदूषण के मोर्चे पर दिल्ली जैसे हालात पैदा न हों, इसके लिए वर्ष 2019 में देशभर के 133 शहरों का चयन किया गया था। प्रोग्राम में उत्तराखंड के तीन शहरों देहरादून, ऋषिकेश और काशीपुर का चयन किया गया था। वर्ष 2021 में जब इसका एक्शन प्लान जारी किया गया तो शहरों ने वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के प्रयास भी शुरू कर दिए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

क्योंकि, केंद्र सरकार से राज्यों के लिए भारी भरकम बजट जारी किया गया। उत्तराखंड की झोली में भी 85 करोड़ रुपए से अधिक आए। जिसे शहरों के मुताबिक आवंटित भी किया गया। यहां तक भी बात ठीक थी, लेकिन जब बजट खर्च करने की बारी आई तो उसे स्वीपिंग मशीनों की खरीद और चालान करने वाली मशीनों आदि में खर्च किया जाने लगा। इस तरह अब तक 68 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भी खपाई जा चुकी है।

इस खर्च और वायु प्रदूषण की स्थिति देखें तो पता चलता है कि राजधानी दून में एयर क्वालिटी इंडेक्स के नाम पर शहरों से कोसों दूर दून यूनिवर्सिटी की हवा के आंकड़ों से ठगाया जा रहा है। जबकि यहां प्रदूषण कणों के रूप में एसपीएम (निलंबित ठोस कण) 10 और 2.5 की दर मानक से कहीं अधिक बनी हुई है। ऋषिकेश में हालात भले ही देहरादून जैसे न हों, लेकिन वहां भी हवा की गुणवत्ता मानक से अधिक खराब है। काशीपुर में जरूर वायु प्रदूषण मानक के भीतर है, लेकिन वहां की स्थिति पहले भी ऐसी ही थी।



सड़क किनारों पर टाइल्स लगाकर कैसे घटेगा प्रदूषण

उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय के आंकड़ों के अनुसार नगर निकायों को जो धनराशि मिली, उसके तहत सड़क के दोनों किनारों पर टाइल्स लगाई गई। एंड टू एंड पेवमेंट के अंतर्गत किए गए कार्यों के पीछे तर्क दिया गया कि इससे धूल नहीं उड़ेगी।