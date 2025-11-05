रजत जयंती पर दो दिन रहेगा प्रदेश में बसों का संकट, रोडवेज की 400 बसें विभिन्न रूटों पर नहीं हो पाएगी संचालित

जागरण संवाददाता, देहरादून। राज्य स्थापना दिवस एवं रजत जयंती पर मैदान एवं पर्वतीय मार्गों पर बसों का संकट रहेगा। रजत जयंती में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम में कार्यकर्ता एवं आमजन बढ़ी संख्या में हिस्सा लेंगे। ऐसे में उत्तराखंड परिवहन निगम की 400 बसें सेवा में उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा 170 बसों को रिजर्व में रखा जाएगा। मंडल से बसों को उपलब्ध कराने को लेकर रोडवेज महाप्रबंधक (संचालन) क्रांति सिंह ने आदेश जारी कर दिए हैं।



दरअसल, राज्य स्थापना दिवस एवं रजत जयंती पर आठ एवं नौ नवंबर को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ऐसे में पर्वतीय एवं मैदानी रूटों पर बसों का संकट रहेगा। प्रदेशभर से कार्यकर्ता एवं आमजन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में लाने ले जाने के लिए रोडवेज की बसें उपलब्ध रहेगी। रोडवेज के पास कुल बसों की संख्या 1385 हैं। जिसमें से 497 अनुबंधित बसें हैं। दो दिवसीय कार्यक्रम के दौरान विभिन्न रूटों पर 815 बसें ही संचालित हो पाएगी। बसों के संचालन को लेकर मंडल के सामने चुनौतियां रहेगी।