Rispana–Bindal Elevated Road: 60 की रफ्तार के लिए नया डिजाइन तैयार, एलिवेटेड रोड होगी बिना घुमाव

अश्वनी त्रिपाठी, देहरादून। रिस्पना–बिंदाल एलिवेटेड रोड पर वाहनों को 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार मिल सकेगी। लोक निर्माण विभाग ने इसका मूल डिजाइन 40 किमी प्रति घंटा की गति के हिसाब से तैयार किया था, लेकिन एनएचएआइ ने हाई-स्पीड को ध्यान में रखते हुए डिजाइन बदलने को कहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एनएचएआइ के अनुसार, मौजूदा डिजाइन में कई घुमाव ऐसे हैं जो 60 किमी की गति पर हादसों का खतरा पैदा करते हैं। इसलिए नए डिजाइन में अधिकांश घुमाव हटाकर सीधा अलाइनमेंट तैयार किया जा रहा है, ताकि तेज रफ्तार में भी वाहन सुरक्षित चल सकें। अलाइनमेंट बदलने का सीधा असर भू-अधिग्रहण पर पड़ेगा, क्योंकि जहां-जहां रास्ता सीधा होगा, वहां नई भूमि की जरूरत भी बढ़ेगी।

6200 करोड़ रुपये की परियोजना में करीब 25 किमी लंबी एलिवेटेड रोड रिस्पना-बिंदाल नदी के किनारे बननी है। इसमें भू-अधिग्रहण से लेकर डिजाइन बनाने का काम लोनिवि ने किया है, लेकिन इसका निर्माण एनएचएआइ करेगा। निर्माण से पहले एनएचएआइ ने डिजाइन का निरीक्षण कर अपनी राय दी कि एलिवेटेड रोड पर बड़ी संख्या में वाहन चालक 60 किमी प्रति घंटा की गति से चलेंगे, ऐसे में अधिक घुमाव होने से हादसों का डर बना रहेगा। इसलिए रोड को 60 किमी की गति के मुताबिक ही डिजाइन कर घुमाव हटा दिए जाएं, जहां घुमाव हों वे भी इस तरह डिजाइन किए गए हों कि 60 किमी. की गति वाले वाहन को कोई खतरा न पहुंचे।