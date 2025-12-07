उत्तराखंड में दो बड़ी परियोजनाओं को केंद्र सरकार से हरी झंडी, हल्द्वानी से हरिद्वार तक बनेगी एलिवेटेड रोड
उत्तराखंड के लिए अच्छी खबर है! केंद्र सरकार ने दो बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें हल्द्वानी से हरिद्वार तक एलिवेटेड रोड का निर्माण शामिल है। इ ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी जागरण, लालकुआं। कुमाऊं क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को नई दिशा देने वाली दो बड़ी परियोजनाओं को केंद्र सरकार से हरी झंडी मिल गई है। हल्द्वानी से हरिद्वार तक एलिवेटेड रोड निर्माण की प्रक्रिया को राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग ने मंजूरी प्रदान कर दी है। वहीं लालकुआं बाईपास निर्माण के लिए डीपीआर तैयार करने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है।
सांसद अजय भट्ट ने बताया कि उनकी इस मामले में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री से विस्तृत चर्चा हुई थी। इस परियोजना के पूरा होने पर हल्द्वानी से हरिद्वार की दूरी दो से ढाई घंटे में तय हो सकेगी, जिससे समय और ईंधन दोनों की बचत होगी।
सांसद भट्ट ने कहा कि यह एलिवेटेड मार्ग न केवल कुमाऊं वासियों की यात्रा को सुगम बनाएगा, बल्कि प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को भी बेहतर यातायात सुविधा प्रदान करेगा। खासतौर पर तीर्थ स्थलों तक पहुंच आसान होगी। इसी क्रम में लालकुआं बाईपास के निर्माण को भी विभागीय मंजूरी मिल गई है। डीपीआर प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही टेंडर जारी कर दिए गए हैं।
बाईपास बनने के बाद लालकुआं नगर में बढ़ते यातायात दबाव में कमी आएगी और भारी वाहनों को शहर में प्रवेश किए बिना आवागमन का विकल्प मिलेगा। सांसद भट्ट ने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों परियोजनाओं के पूरा होते ही कुमाऊं के धार्मिक, पर्यटन और व्यापारिक क्षेत्रों को विशेष लाभ पहुंचेगा और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी।
