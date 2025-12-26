Language
    ऋषिकेश में छात्र संघ अध्यक्ष और पुलिसकर्मियों के बीच कोतवाली में नोकझोंक, कॉन्स्टेबल पर अशोभनीय भाषा के प्रयोग का आरोप, हंगामा

    By Deepak Semwal Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    एक छात्र मामले में छात्र संघ अध्यक्ष अपने समर्थकों के साथ कोतवाली पहुंचे, जहां पुलिस कर्मियों के साथ उनकी कहासुनी और धक्का-मुक्की हो गई। विवाद ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। एक छात्र से जुड़े मामले में समर्थकों के साथ कोतवाली पहुंचे छात्र संघ अध्यक्ष की पुलिस कर्मियों के साथ कहासुनी हो गई। तीखी नोकझोंक के बीच पुलिसकर्मियों और छात्रसंघ अध्यक्ष के बीच धक्का-मुक्की होनी लगी। विवाद बढ़ने पर पुलिसकर्मियों ने छात्रसंघ अध्यक्ष और समर्थकों को कोतवाली से बाहर भेज दिया।

    बुधवार देर रात कुछ युवकों के बीच नटराज चौक के पास विवाद हो गया था। इस मामले में एक छात्र का नाम भी लिया गया। छात्र संघ अध्यक्ष मयंक भट्ट का कहना था कि छात्र विवाद के समय घर पर था। उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। छात्र संघ अध्यक्ष और समर्थक कोतवाली में अपनी बात रख रहे थे। इस दौरान उनकी कुछ पुलिस कर्मियों के साथ बहस के बाद तीखी नोकझोंक हो गई। दोनों पक्षों में धक्का-मुक्की भी हुई।

    अचानक विवाद के बाद कार्यालय में हुआ हंगामा

    उस समय वहां एक अन्य पक्ष भी दूसरे मामले को लेकर आया था। अचानक विवाद के बाद कार्यालय में हंगामा होने से अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। पुलिसकर्मियों ने छात्रसंघ अध्यक्ष और समर्थकों को कार्यालय से बाहर परिसर में भेज दिया। छात्र संघ अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि एक कांस्टेबल ने अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया। उनके समर्थकों ने भी नाराजगी जताई। वहां मौजूद उप निरीक्षक ने मामले को शांत कराया।

    छात्र संघ अध्यक्ष और समर्थक करीब आधे घंटे तक अभद्र व्यवहार करने वाले पर कार्रवाई की मांग को लेकर कोतवाली परिसर में रहे। शाम को उन्होंने कोतवाल से भी मामले में बात की। ऋषिकेश कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक कैलाश चंद्र भट्ट से बताया कि मामला संज्ञान आया है। जिसकी जांच की जा रही है।