ऋषिकेश नगर निगम की बोर्ड बैठक इस दिन होगी, ये 17 प्रस्ताव रखे जाएंगे

ऋषिकेश नगर निगम की बोर्ड बैठक 3 अक्टूबर को होगी जिसमें 17 प्रस्ताव रखे जाएंगे। पार्षदों और निगम कार्यालय के प्रस्तावों के साथ पालतू कुत्तों के पंजीकरण की उपविधि भी प्रस्तुत की जाएगी। बैठक में जीएसटी दरों का समर्थन बंदरों को पकड़ने का प्रस्ताव और अन्य विकास कार्यों पर भी चर्चा होगी। पार्षदों की भागीदारी और विभिन्न मुद्दों पर विचार किया जाएगा।

जागरण संवाददाता, ऋषिकेश। नगर निगम की बोर्ड बैठक के लिए एजेंडा जारी कर दिया गया है। तीन अक्टूबर को होने वाली बोर्ड बैठक में कुल 17 प्रस्ताव बोर्ड के सामने रखे जाएंगे। इसमें पार्षदों की ओर से दिए गए प्रस्तावों के साथ निगम कार्यालय के प्रस्ताव भी शामिल हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बोर्ड के सामने पालतू कुत्तोंं के पंजीकरण की उपविधि (बायलाज) भी रखा जाएगा। उपविधि पास होती है तो नगर निगम क्षेत्र में पालतू कुत्तों को पालने के लिए नियम-कानून का पालन करना होगा। नगर निगम बोर्ड की पहली बोर्ड बैठक दस मार्च को हुई थी। यह बजट बैठक थी, उसके बाद बोर्ड की एक भी बैठक नहीं हो पाई। पार्षद लंबे समय से बोर्ड बैठक कराने की मांग कर रहे थे। आखिर निगम ने तीन अक्टूबर को बोर्ड बैठक की तारीख तय कर एजेंडा

जारी कर दिया। देहरादून रोड स्थित होटल अंबरीश में बैठक होगी। बोर्ड के सामने कुल सत्रह प्रस्ताव आएंगे। इन प्रस्तावों के अंतर्गत कई उप प्रस्ताव भी शामिल हैं। निगम ने 25 अगस्त तक पार्षदों से प्रस्ताव मांगे थे। एजेंडे में पार्षदों की ओर से दिए गए प्रस्ताव के साथ ही निगम कार्यालय की ओर से रखे गए प्रस्ताव भी शामिल हैं। पहला प्रस्ताव महापौर शंभू पासवान की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की नई जीएसटी दरों को बोर्ड के समर्थन का रखा गया है।

इसके साथ ही निगम कार्यालय की ओर से 33 उप प्रस्ताव रखे गए हैं। इसमें नगर निगम क्षेत्र में पालतू कुत्तों को पालने के लिए बनाया गया बायलाज भी शामिल है। अब तक नगर निगम के पास इसकी बायलाज नहीं था। ऐसे में पालतू कुत्तों का पंजीकरण नहीं हो पा रहा था।

अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो निगम क्षेत्र में कुत्ते पालने के लिए पंजीकरण के साथ ही तमाम-नियम कायदे मानने होंगे। निगम क्षेत्र में बंदरों के आतंक से भी लोग परेशान हैं। बंदरों को पकड़ने का काम किसी संस्थान को देने का प्रस्ताव भी शामिल है। इसके साथ ही पीपीपी मोड में आठ जगहों पर यात्री शेड व ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने का प्रस्ताव भी आएगा।

नगर निगम की पहली बोर्ड बैठक में लगभग सभी पार्षदों ने प्रस्ताव दिए थे। लेकिन दूसरी बोर्ड बैठक में केवल पंद्रह पार्षदों ने प्रस्ताव दिए। कई पार्षदों ने पिछली बोर्ड बैठक में स्वीकृत हुए प्रस्तावों पर काम नहीं होने के चलते नए प्रस्ताव नहीं दिए। नगर निगम में चालीस पार्षद हैं।