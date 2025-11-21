Language
    कब्रिस्तान में धूप सेंक रहा था 15 फीट लंबा अजगर, ग्रामीणों में मचा हड़कंप; वीडियो आया सामने

    By Mahendra Singh Chauhan Edited By: Sunil Negi
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 09:30 PM (IST)

    देहरादून जनपद के डोईवाला क्षेत्र के हंसूवाला में कब्रिस्तान के पास 15 फीट लंबा अजगर दिखने से किसानों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने सर्प मित्र भारत भूषण कौशल को सूचना दी। जिन्होंने अजगर को सुरक्षित बचाया और जंगल में छोड़ दिया। अजगर धूप सेंकने के लिए खेत में आया था। इस घटना से क्षेत्र में दहशत फैल गई थी।

    डोईवाला के हंसूवाला में कब्रिस्तान से 15 फीट लंबे अजगर का रेस्क्यू करते हुए लोग। साभार ग्रामीण 

    संवाद सहयोगी, जागरण डोईवाला: हंसूवाला में शुक्रवार को कब्रिस्तान में 15 फीट लंबा एक अजगर को देख आसपास के खेतों में काम कर रहे किसानों में हड़कंप मच गया।

    सर्प मित्र को दी सूचना

    इसके बाद ग्रामीणों की ओर से सर्प मित्र भारत भूषण कौशल को इसकी सूचना दी गई। इसके बाद उन्होंने मौके पर पहुंचकर अजगर का सफल रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया।

    किसानों में मचा हड़कंप

    हंसूवाला निवासी सामाजिक कार्यकर्ता साकिर हुसैन ने बताया कि शुक्रवार दोपहर में उनके पिता खेत में घास लेने के लिए गए थे। उनके खेत के समीप ही बने कब्रिस्तान में एक विशालकाय अजगर था। जिसे देखकर आसपास के किसानों में भय व्याप्त हो गया।

    अजगर को सुरक्षित पकड़ा

    इस संबंध में उन्होंने बताया कि मामले की सूचना सर्प मित्र भारत भूषण कौशल को दी गई। इसके बाद उन्होंने मौके पर पहुंचकर अजगर को सुरक्षित रूप से पकड़ा।

    अजगर को जंगल में छोड़ा

    वहीं, इस संबंध में सर्प मित्र भारत भूषण कौशल ने बताया कि रेस्क्यू किए गए अजगर की लंबाई करीब 15 फीट थी। उन्होंने बताया कि अजगर सर्दियों में धूप सेकने के लिए खुले खेत में पहुंच गया था। उन्होंने बताया कि उसको पकड़ कर सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया है।

