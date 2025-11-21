कब्रिस्तान में धूप सेंक रहा था 15 फीट लंबा अजगर, ग्रामीणों में मचा हड़कंप; वीडियो आया सामने

संवाद सहयोगी, जागरण डोईवाला: हंसूवाला में शुक्रवार को कब्रिस्तान में 15 फीट लंबा एक अजगर को देख आसपास के खेतों में काम कर रहे किसानों में हड़कंप मच गया।

सर्प मित्र को दी सूचना

इसके बाद ग्रामीणों की ओर से सर्प मित्र भारत भूषण कौशल को इसकी सूचना दी गई। इसके बाद उन्होंने मौके पर पहुंचकर अजगर का सफल रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया।

किसानों में मचा हड़कंप

हंसूवाला निवासी सामाजिक कार्यकर्ता साकिर हुसैन ने बताया कि शुक्रवार दोपहर में उनके पिता खेत में घास लेने के लिए गए थे। उनके खेत के समीप ही बने कब्रिस्तान में एक विशालकाय अजगर था। जिसे देखकर आसपास के किसानों में भय व्याप्त हो गया।