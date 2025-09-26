CM धामी ने दुकानदारों से किया संवाद, बोले- स्वदेशी वस्तुएं अपनाने से परंपरा होगी मजबूत
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री मोदी की स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की अपील के समर्थन में बाजारों में घूम रहे हैं। उन्होंने देहरादून के सहस्त्रधारा बाजार में दुकानदारों और स्थानीय लोगों से मिलकर स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी और उनके योगदान को याद किया।
जागरण संवाददाता, देहरादून। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से देशवासियों से की गई स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की अपील को लेकर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले चार दिन से लगातार बाजारों का भ्रमण कर स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने की मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी के साथ मुख्यमंत्री पहले नवरात्र से लागू हुई जीएसटी की दरों में कटौती को लेकर दुकानदारों व ग्राहकों से संवाद भी कर रहे हैं।
गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के सहस्त्रधारा क्रासिंग बाजार का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने दुकानदारों व स्थानीय लोगों से मुलाकात कर स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने व आत्मनिर्भर भारत की दिशा में राज्य की भूमिका पर बल दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना न केवल हमारी परंपराओं और स्थानीय उद्योगों को मजबूत करता है, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध कराता है। मुख्यमंत्री ने दुकानदारों से साफ-सफाई, ग्राहक सुविधा व बाजार व्यवस्थापन पर भी विशेष ध्यान देने की अपील की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी व विधायक उमेश शर्मा काऊ भी मौजूद रहे।
पंडित दीनदयाल की प्रतिमा पर माल्यार्पण
पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार सुबह दीनदयाल पार्क में स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनका स्मरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने समाज के वंचित, गरीब और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए जीवनभर कार्य किया।
उनकी शिक्षा व आदर्श आज भी हमारे लिए प्रेरणास्रोत हैं। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, राज्यसभा सदस्य व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, विधायक खजान दास आदि मौजूद रहे।
