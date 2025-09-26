Language
    धामी सरकार में होनहारों का सपना साकार, 25 हजार से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरी

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 09:50 AM (IST)

    भाजपा प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून से युवाओं का सपना साकार हो रहा है। सरकार ने 25 हजार युवाओं को नौकरी दी है और निजी संस्थानों में 81 हजार से ज़्यादा रोजगार सृजित हुए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने सभी रिक्त पद भरने का फैसला किया है जिससे युवाओं को लाभ मिल रहा है। रोजगार प्रयाग पोर्टल भी मददगार साबित हो रहा है।

    मुख्यमंत्री ने सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने का काम किया

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। भाजपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा, राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने से होनहार और प्रतिभावान युवाओं का सपना साकार हो रहा है। रिकार्ड 25 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी, निजी संस्थानों में 81 हजार से अधिक रोजगार सृजन के साथ नकल माफिया पर लगाम लगी है।

    उन्होंने कहा, एक ही परीक्षार्थी कई परीक्षाओं में चयनित हो रहे हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाएं समय पर होने के साथ ही परिणाम भी निर्धारित समय पर आ रहे हैं। ज्वाइनिंग के लिए भी युवाओं को इंतजार नहीं करना पड़ रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में सरकारी विभागों में रिक्त पड़े सभी पदों को भरने का फैसला किया है।

    चार वर्ष के कार्यकाल में सीएम धामी लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, चिकित्सा सेवा चयन आयोग की भर्तियों के माध्यम से 25 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी दे चुके हैं।

    उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से राज्य में एक लाख करोड़ का निवेश धरातल पर उतर चुका है। इससे लगभग 81 हजार नौकरियों का सृजन हुआ है। इसी तरह, उत्तराखंड का सेवायोजन विभाग युवाओं का विदेश में नौकरी का सपना साकार कर रहा है।

    मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के तहत जापान, जर्मनी, इंग्लैंड आदि देशों में कई क्षेत्रों में नौकरी का मौका दिया जा रहा है। युवाओं को एक विशेष भाषा की ट्रेनिंग देकर विदेश भेजा जाता है। रोजगार मेलों के माध्यम से हजारों युवा रोजगार पा चुके हैं।

    -रोजगार प्रयाग पोर्टल बना मददगार

    राज्य के बेरोजगार युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने के लिए धामी सरकार ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लांच किया है। इस पोर्टल के जरिए युवाओं को आउटसोर्सिंग के माध्यम से सरकारी विभागों में नौकरी प्राप्त करने का अवसर दिया जा रहा है। युवा शैक्षिक योग्यता के अनुसार अपनी पसंद की नौकरी में आवेदन कर सकते हैं।