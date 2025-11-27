कानून के शिकंजे के बाद बैकफुट पर चैंपियन, बोले 'मैं जुर्माना भरने को तैयार, ब्लैक लिस्ट न करो मेरी कार'

जयदीप झिंक्वाण, देहरादून। कानून का चौतरफा शिकंजा कसने के बाद आखिरकार पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ओवर स्पीड का चालान भरने को तैयार हो गए हैं। उन्होंने अधिवक्ता के माध्यम से संभागीय परिवहन को जवाब भेजा है कि ‘मैं जुर्माना भुगतान को तैयार हूं। लेकिन वाहन को ब्लैक लिस्ट न किया जाए।’

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चैंपियन का वाहन लैंड क्रूजर तब चर्चाओं में आया था, जब उनके बेटे दिव्य प्रताप सिंह ने पूर्व मुख्य सचिव एस रामास्वामी के बेटे आर यशोवर्धन के साथ मारपीट की थी। चैंपियन के वाहन यूके 07 डीएन 0001 (लैंड क्रूजर) के ओवर स्पीड में 28 चालान हुए थे। इनमें गुरुग्राम में तीन, उत्तराखंड में चार, दिल्ली में नौ, गाजियाबाद में 12 चालान हुए थे।