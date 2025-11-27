कानून के शिकंजे के बाद बैकफुट पर चैंपियन, बोले 'मैं जुर्माना भरने को तैयार, ब्लैक लिस्ट न करो मेरी कार'
पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ओवर स्पीड चालान भरने को तैयार हो गए हैं। अधिवक्ता के माध्यम से उन्होंने परिवहन विभाग को जवाब भेजा है कि वे जुर्माना भरने को तैयार हैं, लेकिन उनकी गाड़ी को ब्लैक लिस्ट न किया जाए। उनकी गाड़ी पर 1.40 लाख का जुर्माना है। आरटीओ ने उन्हें पहले नोटिस भेजा था, जिसके बाद उन्होंने यह जवाब दिया।
जयदीप झिंक्वाण, देहरादून। कानून का चौतरफा शिकंजा कसने के बाद आखिरकार पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ओवर स्पीड का चालान भरने को तैयार हो गए हैं। उन्होंने अधिवक्ता के माध्यम से संभागीय परिवहन को जवाब भेजा है कि ‘मैं जुर्माना भुगतान को तैयार हूं। लेकिन वाहन को ब्लैक लिस्ट न किया जाए।’
चैंपियन का वाहन लैंड क्रूजर तब चर्चाओं में आया था, जब उनके बेटे दिव्य प्रताप सिंह ने पूर्व मुख्य सचिव एस रामास्वामी के बेटे आर यशोवर्धन के साथ मारपीट की थी। चैंपियन के वाहन यूके 07 डीएन 0001 (लैंड क्रूजर) के ओवर स्पीड में 28 चालान हुए थे। इनमें गुरुग्राम में तीन, उत्तराखंड में चार, दिल्ली में नौ, गाजियाबाद में 12 चालान हुए थे।
वाहन पर जुर्माने की धनराशि 1.40 लाख हुई है। इसके साथ ही वाहन का प्रदूषण प्रमाणपत्र भी समाप्त था। देहरादून आरटीओ ने एक सप्ताह पहले चैंपियन को नोटिस भेजा था। इसमें उल्लेख किया गया था कि जुर्माना न भुगतने पर वाहन ब्लैक लिस्ट किया जाएगा।
जवाब न मिलने पर आरटीओ ने दूसरा नोटिस भी चैंपियन के लिए तैयार किया था, लेकिन चैंपियन ने अधिवक्ता के माध्यम से आरटीओ को जवाब भेजा। आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि चैंपियन के अधिवक्ता ने जवाब दिया है।
