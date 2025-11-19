प्रणव सिंह चैंपियन की लैंड क्रूजर पर 1.40 लाख रुपये का जुर्माना, उत्तराखंड ही नहीं अन्य राज्यों में 28 बार हो चुका चालान

Language
    By Jaideep Jhinkwan Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 01:31 PM (IST)

    उत्तराखंड के पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन की लैंड क्रूजर पर 1.40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। गाड़ी का उत्तराखंड के अलावा अन्य राज्यों में भी 28 बार चालान हो चुका है। यह जुर्माना बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने के कारण लगाया गया है।

    लैंड क्रूजर में सवार चैंपियन के बेटे ने पूर्व सीएस रामास्वामी के बेटे का वाहन रुकवाकर की थी मारपीट File

    जागरण संवाददाता, देहरादून । खानपुर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन कानून व्यवस्था तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। उनके खिलाफ कई मामले दर्ज भी हुए, लेकिन कभी गंभीरता से नहीं लिया। अब पूर्व मुख्य सचिव एस रामास्वामी के बेटे आर यशोवर्धन के साथ चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह की ओर से मारपीट करने की घटना सामने आई है।

    इस घटना में शामिल उनका एक वाहन विवादों में आ गया है। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के नाम से पंजीकृत इस वाहन के ओवर स्पीड में 28 चालान हुए हैं, लेकिन उन्होंने चालान का भुगतान नहीं किया। परिवहन विभाग के अनुसार, अब तक चालान की जुर्माना की राशि 1.40 लाख हो चुकी है। वाहन का ओवर स्पीड में गाजियाबाद में ही 12 बार चालान हुआ।

    पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन के नाम पर संभागीय परिवहन देहरादून में यूके07 डीएन 0001 (लैंड क्रूजर) और यूके 07 बीएफ 0789 (थार) वाहन पंजीकृत हैं। बीते दिनों उनके बेटे ने पूर्व मुख्य सचिव के बेटे के साथ मारपीट कर दी। इस दौरान चैंपियन का बेटा उनके नाम से पंजीकृत लैंड क्रूजर में सवार था। पुलिस ने जब मामले की पड़ताल की तो सामने आया कि लैंड क्रूजर का अब तक 28 बार ओवर स्पीड में चालान हो चुका है। इनमें गुरुग्राम में तीन, उत्तराखंड में चार, दिल्ली में नौ, गाजियाबाद में 12 बार चालान हुआ है। चालान भुगतने के बजाय चैंपियन ने नोटिस रद्दी में डाल दिए।

    वाहन के विवादों में आने के बाद परिवहन विभाग की ओर से ठोस कार्रवाई नहीं की गई। आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने बताया कि ओवर स्पीड का चालान न भुगतने पर नोटिस जारी किया जाता है। चालक का लाइसेंस तीन माह के लिए निरस्त किया जाता है। इसके साथ ही दोबारा चालान होने पर दोगुना जुर्माना लगाया जाता है। देहरादून में पंजीकृत लैंड क्रूजर के अलावा थार का प्रदूषण खत्म हो चुका है। लैंड क्रूजर का 14 मई 2025 और थार का 26 जनवरी 2023 को प्रदूषण समाप्त हो गया है।

