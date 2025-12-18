देहरादून का भगौड़ा बिल्डर शाश्वत गर्ग गिरफ्त से दूर, घर का पता भी नहीं लगा पाई पुलिस

जागरण संवाददाता, देहरादून। निवेशकों के करोड़ों रुपये हड़पकर फरार बिल्डर शाश्वत गर्ग व उसकी पत्नी साक्षी गर्ग समेत रिश्तेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए एक माह होने जा रहा है, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार करना दूर उसके घर का पता भी नहीं लगा पाई है। मामला हाई प्रोफाइल होने के चलते आइजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने करोड़ों की ठगी की घटना से पर्दा उठाने के लिए सीओ मसूरी की देखरेख में एसआइटी का गठन किया है।

शाश्वत गर्ग की आर्केडिया हिलाक्स परियोजना में 23 से अधिक फ्लैट आवंटन और लोन फर्जीवाड़े में पुलिस गर्ग परिवार समेत शाश्वत की पत्नी के दोनों भाइयों, एक रिश्तेदार को मिलाकर कुल सात और कुछ बैंक/वित्तीय संस्थाओं के पदाधिकारियों पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। इस मामले में 26 नवंबर को पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल परिक्षेत्र राजीव स्वरूप ने सीओ की देखरेख में एसआइटी गठित की। जांच के लिए पूरी टीम झोंकी गई है, लेकिन कोई सार्थक परिणाम सामने नहीं आ पाए हैं।

बिल्डर ने ऊषा कालोनी में जिस घर का पता दिया हुआ था वह किराए का था। इसके बाद पुलिस टीम जब गाजियाबाद भेजी गई तो पता चला कि वहां भी वह किराए पर रह रहा था। पुलिस के अनुसार गैर जमानती वारंट के लिए मूल पते का होना जरूरी है, लेकिन पुलिस न तो मूल पता ढूंढ पाई है और ना ही आरोपितों के रिश्तेदारों से पूछताछ की। बताया जा रहा है कि ठगी में शामिल कुछ आरोपितों तक जब तक पुलिस पहुंची इससे पहले ही वह उच्च न्यायालय से गिरफ्तारी पर रोक का आर्डर ला चुके हैं, ऐसे में वह अब तक पुलिस के समक्ष अपने दर्ज कराने तक नहीं पहुंचे।

ढूंढे से नहीं मिल रहे शिकायतकर्ता इस मामले में पुलिस को कोई शिकायतकर्ता भी नहीं मिल पा रहे हैं। जिस व्यक्ति के साथ आरोपितों ने धोखाधड़ी की है, उनकी शिकायत पर एक और मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस विवेचना आगे बढ़ाने की योजना बना रही है, लेकिन एक माह तक खोज पूरी नहीं हो पाई है। पुलिस की ओर से अंतरिम सोसाइटी प्रबंधन समिति आर्किडिया हिलाक्स के अध्यक्ष विवेक एस राज की शिकायत पर राजपुर थाने में अभी शाश्वत गर्ग व उसके स्वजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।