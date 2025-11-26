Language
    आईजी गढ़वाल के आदेश से बढ़ी बिल्डर शाश्वत गर्ग की मुश्किलें, फर्जीवाड़े के खुलासे को SIT जांच शुरू

    By Soban Singh Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 08:26 AM (IST)

    फ्लैट बेचने के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में बिल्डर शाश्वत गर्ग की जांच एसआईटी करेगी। आईजी गढ़वाल ने जांच के आदेश दिए हैं। शाश्वत गर्ग पर निवेशकों और बैंकों से करोड़ों रुपये ठगने का आरोप है। वह अपने परिवार के साथ लापता है। पुलिस ने उसके बैंक खातों को फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और एमडीडीए ने उसके एक प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है।

    ईजी गढ़वाल।

    जागरण संवाददाता, देहरादून। आवासीय परियोजना के नाम पर करोड़ों रुपये का फर्जीवाड़ा करने वाले बिल्डर शास्वत गर्ग की जांच विशेष जांच दल (एसआइटी) करेगी। इसके लिए पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल राजीव स्वरूप से निर्देश जारी किए हैं। बुधवार को आइजी की ओर से इसके निर्देश जारी किए जाएंगे। एसआटी आपीएस अधिकारी की देखरेख में बनाई जाएगी ताकि बिल्डर के काले कारनामों का पर्दाफाश हो सके।

    पीएस अधिकारी की देखरेख में होगी जांच


    मसूरी रोड स्थित आरकेडिया हिलाक्स सोसाइटी में फ्लैट निर्माण के नाम पर निवेशकों और बैंकों के करोड़ों रुपये ठगकर फरार हुए बिल्डर शाश्वत गर्ग व उसके रिश्तेदारों पर राजपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला हाई प्रोफाइल होने के चलते जांच को गति नहीं मिल पा रही है। बिल्डर ने निवेशकों व बैंकों के साथ करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की है, ऐसे में बैंक डिटेल, रजिस्ट्रार कार्यालय से दस्तावेज व पीड़ित निवेशकों से बड़ी मात्रा में दस्तावेज एकत्र किए जाने हैं।

    बिल्डर के काले कारनामों का सच उजागर करेगी एसआटी


    मौजूदा समय में एसआइ अशोक कुमार पूरे प्रकरण की विवेचना कर रहे हैं। यह भी अंदेशा जताया जा रहा है कि आरोपित विदेश फरार हो सकता है, क्योंकि उसने योजनाबद्ध तरीके से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। ऐसे में यदि एसआइटी तत्काल कार्रवाई शुरू कर दे तो इससे जहां उसके बैंक खाते फ्रीज हो सकते हैं वहीं पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

    हालांकि राजपुर थाना पुलिस ने बिल्डर के बैंक खातों को फ्रीज करने के लिए राजपुर थाना पुलिस ने संबंधित बैंकों को पत्र लिखा है। अब तक बिल्डर के कंपनी के खाते का ही पता चल पाया है जबकि यह रकम निजी खातों में ट्रांसफर होने की संभावना जताई जा रही है।



    शाश्वत कहां फरार हुआ, पुलिस नहीं लगा पाई पता

    बिल्डर शाश्वत गर्ग, पत्नी साक्षी, पिता, मां और बेटे के साथ 17 अक्टूबर से लापता हैं। वह परिवार के साथ 16 अक्टूबर को अपने ससुराल हापुड़ थे और 17 अक्टूबर की दोपहर वहां से देहरादून के लिए निकले थे। वह दो कारों में थे। उनके साले सुलभ गोयल ने हापुड़ कोतवाली में जीजा व उनके परिवार के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई हुई है। इस मामले में दून पुलिस को भी सूचना मिली थी, लेकिन अब मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस हरकत में आई है।

    जांच में यह बात भी सामने आई है कि शाश्वत का मसूरी रोड स्थित आरकेडिया हिलाक्स सोसाइटी के अलावा एक और प्रोजेक्ट थानो राेड पर भी चल रहा है। प्रोजेक्ट इंपीरियल वैली नाम के इस प्रोजेक्ट में एमडीडीए ने प्लाट की बिक्री पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।



    मामला बेहद ही गंभीर है, ऐसे में जांच के लिए एसआइटी बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। बुधवार को इस संबंध में आदेश भी जारी किए जाएंगे। निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रकरण की गंभीरता से जांच कराई जाएगी। - राजीव स्वरूप, आजी गढ़वाल