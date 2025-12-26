Language
    उत्तराखंड में अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं 511 कालनेमि, अवैध रूप से रह रहे 19 बांग्लादेशी भी दबोचे

    By Vikas Gusain Edited By: Sunil Negi
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 10:48 PM (IST)

    उत्तराखंड में 'ऑपरेशन कालनेमि' के तहत अब तक 4802 व्यक्तियों का सत्यापन किया गया है, जिसमें 724 मुकदमे दर्ज हुए और 511 गिरफ्तारियां हुईं। इस अभियान का ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून: उत्तराखंड सरकार देवभूमि की सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक अस्मिता की रक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

    इस कड़ी में प्रदेश में धर्म और आस्था की आड़ में पाखंड, ठगी, अवैध गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ चलाए जा रहे आपरेशन कालनेमि में अब तक तीन जिलों में कुल 4,802 से अधिक व्यक्तियों का सत्यापन, 724 अभियोग पंजीकरण तथा 511 गिरफ्तारियां की गई हैं।

    साथ ही अवैध रूप से रह रहे 19 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 10 को वापस भेजा जा चुका है। शेष नौ मामलों में विधिक प्रक्रिया प्रचलित है।

    प्रदेश सरकार ने इस वर्ष 10 जुलाई से आपरेशन कालनेमि शुरू किया। इसका उद्देश्य देवभूमि की पवित्रता को बनाए रखते हुए कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करना और जनता के विश्वास की रक्षा करना है। इसके तहत हरिद्वार, देहरादून एवं ऊधम सिंह नगर में व्यापक स्तर पर सत्यापन एवं प्रवर्तन कार्रवाई की गई। आंकड़ों पर नजर डालें तो हरिद्वार जनपद में 3,091 व्यक्तियों का सत्यापन किया गया, इनमें से 715 मामलों में अभियोग पंजीकृत किए गए तथा 305 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।

    देहरादून में 1,711 व्यक्तियों का सत्यापन करते हुए 206 गिरफ्तारियां की गईं तथा नौ मुकदमे दर्ज किए गए। साथ ही 380 व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई। ऊधम सिंह नगर में 220 संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए गंभीर मामलों में अभियोग दर्ज किए गए।

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह अभियान किसी वर्ग या समुदाय के विरुद्ध नहीं, बल्कि कानून, व्यवस्था और देवभूमि की गरिमा की रक्षा के लिए है। आस्था का सम्मान किया जाएगा, लेकिन आस्था की आड़ में अपराध, पाखंड और धोखाधड़ी को किसी भी परिस्थिति में संरक्षण नहीं मिलेगा।

    उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस प्रकार की गतिविधियों पर निरंतर निगरानी रखी जाए तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त न की जाए। उन्होंने कहा कि देवभूमि की अस्मिता से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

