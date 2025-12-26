उत्तराखंड में अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं 511 कालनेमि, अवैध रूप से रह रहे 19 बांग्लादेशी भी दबोचे

साथ ही अवैध रूप से रह रहे 19 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 10 को वापस भेजा जा चुका है। शेष नौ मामलों में विधिक प्रक्रिया प्रचलित है।



प्रदेश सरकार ने इस वर्ष 10 जुलाई से आपरेशन कालनेमि शुरू किया। इसका उद्देश्य देवभूमि की पवित्रता को बनाए रखते हुए कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करना और जनता के विश्वास की रक्षा करना है। इसके तहत हरिद्वार, देहरादून एवं ऊधम सिंह नगर में व्यापक स्तर पर सत्यापन एवं प्रवर्तन कार्रवाई की गई। आंकड़ों पर नजर डालें तो हरिद्वार जनपद में 3,091 व्यक्तियों का सत्यापन किया गया, इनमें से 715 मामलों में अभियोग पंजीकृत किए गए तथा 305 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।



देहरादून में 1,711 व्यक्तियों का सत्यापन करते हुए 206 गिरफ्तारियां की गईं तथा नौ मुकदमे दर्ज किए गए। साथ ही 380 व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई। ऊधम सिंह नगर में 220 संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करते हुए गंभीर मामलों में अभियोग दर्ज किए गए।



मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह अभियान किसी वर्ग या समुदाय के विरुद्ध नहीं, बल्कि कानून, व्यवस्था और देवभूमि की गरिमा की रक्षा के लिए है। आस्था का सम्मान किया जाएगा, लेकिन आस्था की आड़ में अपराध, पाखंड और धोखाधड़ी को किसी भी परिस्थिति में संरक्षण नहीं मिलेगा।