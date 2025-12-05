पेंशनधारकों के लिए खुशखबरी: अब हर महीने 5 तारीख को खाते में आएगी पेंशन, मुख्यमंत्री ने जारी की नवंबर की किस्त

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून: मुख्यमंत्री आवास में समाज कल्याण विभाग की ओर से पेंशन किस्त का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यभर के पेंशन लाभार्थियों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत दी जाने वाली सभी पेंशन राशि प्रत्येक माह की पांच तारीख तक अनिवार्य रूप से लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचने की व्यवस्था बनाई जाए, ताकि किसी वृद्धजन, दिव्यांगजन, विधवा, किसान या कमजोर वर्ग को आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि पेंशन भुगतान में कोई देरी स्वीकार्य नहीं होगी।

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में वन क्लिक के माध्यम से माह नवंबर, 2025 की 13982.92 लाख रुपये की पेंशन किस्त का भुगतान कर 9,38,999 लाभार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित किया। उन्होंने विभाग को पेंशन योजनाओं की प्रणाली को सरल और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य की सामाजिक सुरक्षा योजनाएं समाज के कमजोर, जरूरतमंद और वंचित वर्गों के लिए जीवनरेखा हैं। इसलिए इन योजनाओं की पारदर्शिता, सत्यापन और क्रियान्वयन सर्वोच्च प्राथमिकता पर होना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेंशन योजनाओं का आंतरिक आडिट नियमित रूप से किया जाए, ताकि किसी भी अयोग्य व्यक्ति को लाभ न मिले। उन्होंने कहा कि सरकार की सहायता उसी तक पहुंचे जो वास्तव में उसका पात्र है।