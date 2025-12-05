Language
    पेंशनधारकों के लिए खुशखबरी: अब हर महीने 5 तारीख को खाते में आएगी पेंशन, मुख्यमंत्री ने जारी की नवंबर की किस्त

    By Ashwani Kumar Tripathi Edited By: Sunil Negi
    Updated: Fri, 05 Dec 2025 09:03 PM (IST)

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून: मुख्यमंत्री आवास में समाज कल्याण विभाग की ओर से पेंशन किस्त का वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्यभर के पेंशन लाभार्थियों के हित में कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए।

    उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत दी जाने वाली सभी पेंशन राशि प्रत्येक माह की पांच तारीख तक अनिवार्य रूप से लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचने की व्यवस्था बनाई जाए, ताकि किसी वृद्धजन, दिव्यांगजन, विधवा, किसान या कमजोर वर्ग को आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि पेंशन भुगतान में कोई देरी स्वीकार्य नहीं होगी।

    मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में वन क्लिक के माध्यम से माह नवंबर, 2025 की 13982.92 लाख रुपये की पेंशन किस्त का भुगतान कर 9,38,999 लाभार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित किया।

    उन्होंने विभाग को पेंशन योजनाओं की प्रणाली को सरल और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य की सामाजिक सुरक्षा योजनाएं समाज के कमजोर, जरूरतमंद और वंचित वर्गों के लिए जीवनरेखा हैं। इसलिए इन योजनाओं की पारदर्शिता, सत्यापन और क्रियान्वयन सर्वोच्च प्राथमिकता पर होना चाहिए।

    मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेंशन योजनाओं का आंतरिक आडिट नियमित रूप से किया जाए, ताकि किसी भी अयोग्य व्यक्ति को लाभ न मिले। उन्होंने कहा कि सरकार की सहायता उसी तक पहुंचे जो वास्तव में उसका पात्र है।

    उन्होंने निर्देश दिया कि समान प्रकृति वाली सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को इंटीग्रेशन के माध्यम से एकीकृत किया जाए, जिससे डुप्लीकेसी समाप्त हो और योजनाओं का लाभ तेजी से सही व्यक्ति तक पहुंचना सुनिश्चित हो सके।

    कार्यक्रम में सचिव श्रीधर बाबू अद्दांकी, अपर सचिव बंशीधर तिवारी सहित समाज कल्याण विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

    बुके की जगह बुक की परंपरा

    मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी सरकारी समारोहों और कार्यक्रमों में स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि किसी तरह के स्मृति-चिह्न, उपहार या सम्मान सामग्री में उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों का उपयोग किया जाए।

    उन्होंने बुके की जगह बुक देने की नई परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इसे समय, धन और संसाधन बचत वाला नवाचार बताया।

    मुख्यमंत्री ने सभी कार्यक्रमों को अधिक सादगीपूर्ण बनाने की बात कहते हुए कहा कि यह न सिर्फ एक अच्छी परंपरा है बल्कि सुशासन व उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने वाला कदम भी है।

