Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    UKSSSC Paper Leak: जिस कक्ष में परीक्षा दे रहा था खालिद, वहां नहीं था जैमर

    By Soban singh Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 09:09 AM (IST)

    उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आया है। हरिद्वार के एक परीक्षा केंद्र में आरोपी खालिद मलिक के कमरे में जैमर नहीं लगा था जिससे पेपर लीक करने में आसानी हुई। सीसीटीवी फुटेज में परीक्षा के दौरान संदिग्ध लोग भी दिखे। पुलिस केंद्र के स्टाफ से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच जारी है।

    prefferd source google
    Hero Image
    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक होने के मामले में जैसे-जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे इसकी परतें खुल रही हैं। सबसे गंभीर यह है कि हरिद्वार के बहादुरपुर जट गांव स्थित आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज के जिस कक्ष संख्या नौ में पर्चा लीक करने के मुख्य आरोपित खालिद मलिक ने परीक्षा दी, उसमें जैमर नहीं लगाया गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके अलावा कक्ष संख्या 17 और 18 में भी जैमर नहीं लगाए गए। इस केंद्र में 18 कक्षों में परीक्षा कराई गई थी, लेकिन जैमर 15 कक्षों में ही लगाए गए। खालिद वाले कक्ष में किन कारणों से जैमर नहीं लगाया गया, यह बड़ा सवाल है।

    इसके अलावा परीक्षा केंद्र की सीसीटीवी फुटेज में परीक्षा शुरू होने के बाद कुछ संदिग्ध व्यक्ति भी घूमते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि परीक्षा शुरू होने के बाद केंद्र में किसी को भी आने-जाने की अनुमति नहीं होती। ऐसे में परीक्षा केंद्र के प्रभारी सहित बायोमैट्रिक करने वाला आउटसोर्स स्टाफ भी जांच के घेरे में है।

    पुलिस जांच में इस बात की पुष्टि भी हो चुकी है कि खालिद परीक्षा केंद्र में मोबाइल के साथ दाखिल हुआ था। उसी मोबाइल से उसने प्रश्नपत्र के फोटो लेकर अपनी बहन साबिया को भेजे। आरोपित खालिद दरवाजे के बगल वाली सीट पर बैठा था।

    इसी टेबल पर प्रश्नपत्र की फोटो ली गई और बाहर भेजी गई। खालिद परीक्षा समाप्त होने के बाद घर आया और जब उसने इंटरनेट मीडिया पर पेपर लीक होने की खबरें पढ़ीं तो फोन लेकर फरार हो गया।

    यह भी पढ़ें- उत्तराखंड में परीक्षा रद्द होने के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन, बोले-परिणाम निरस्त हुआ तो वर्षों की मेहनत पर फिर जाएगा पानी

    इस प्रकरण से पूरे परीक्षा केंद्र पर सवाल उठ रहे हैं। जांच एजेंसी यह भी मान रही है कि इसमें खालिद का कोई बड़ा आका हो सकता है, जिसने यह पूरी व्यवस्था बनाई। कक्ष निरीक्षक, बायोमैट्रिक स्टाफ व कक्ष में तैनात अन्य कर्मचारी भी पुलिस के रडार पर हैं। खालिद से पूछताछ के बाद कई बड़े नाम सामने आने की संभावना है।

    पेपर लीक प्रकरण में परीक्षा केंद्र का पूरा स्टाफ जांच के दायरे में हैं। कक्ष प्रभारी, बायोमैट्रिक स्टाफ व अन्य स्टाफ को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। खालिद व उसकी बहन साबिया के बीच की कड़ी कौन है, इसकी जांच की जा रही है।

    -जया बलूनी, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, ऋषिकेश