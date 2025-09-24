UKSSSC Paper Leak: जिस कक्ष में परीक्षा दे रहा था खालिद, वहां नहीं था जैमर

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आया है। हरिद्वार के एक परीक्षा केंद्र में आरोपी खालिद मलिक के कमरे में जैमर नहीं लगा था जिससे पेपर लीक करने में आसानी हुई। सीसीटीवी फुटेज में परीक्षा के दौरान संदिग्ध लोग भी दिखे। पुलिस केंद्र के स्टाफ से पूछताछ कर रही है और मामले की जांच जारी है।

जागरण संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का पर्चा लीक होने के मामले में जैसे-जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे इसकी परतें खुल रही हैं। सबसे गंभीर यह है कि हरिद्वार के बहादुरपुर जट गांव स्थित आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज के जिस कक्ष संख्या नौ में पर्चा लीक करने के मुख्य आरोपित खालिद मलिक ने परीक्षा दी, उसमें जैमर नहीं लगाया गया था।

इसके अलावा कक्ष संख्या 17 और 18 में भी जैमर नहीं लगाए गए। इस केंद्र में 18 कक्षों में परीक्षा कराई गई थी, लेकिन जैमर 15 कक्षों में ही लगाए गए। खालिद वाले कक्ष में किन कारणों से जैमर नहीं लगाया गया, यह बड़ा सवाल है।

इसके अलावा परीक्षा केंद्र की सीसीटीवी फुटेज में परीक्षा शुरू होने के बाद कुछ संदिग्ध व्यक्ति भी घूमते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि परीक्षा शुरू होने के बाद केंद्र में किसी को भी आने-जाने की अनुमति नहीं होती। ऐसे में परीक्षा केंद्र के प्रभारी सहित बायोमैट्रिक करने वाला आउटसोर्स स्टाफ भी जांच के घेरे में है।

पुलिस जांच में इस बात की पुष्टि भी हो चुकी है कि खालिद परीक्षा केंद्र में मोबाइल के साथ दाखिल हुआ था। उसी मोबाइल से उसने प्रश्नपत्र के फोटो लेकर अपनी बहन साबिया को भेजे। आरोपित खालिद दरवाजे के बगल वाली सीट पर बैठा था।