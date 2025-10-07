'देवभूमि में मिलती है सुख-शांति की अनुभूति' उत्तराखंड की वादियों ने खोए मीरजापुर के कालीन भईया ने गिनाई खूबियां

मिर्जापुर वेबसीरीज के अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने देहरादून में श्रोत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया। उन्होंने देवभूमि में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रयासों की सराहना की। त्रिपाठी ने कहा कि उन्हें यहां आकर शांति मिलती है और यहा का मौसम आकर्षित करता है। इस महोत्सव में स्थानीय कलाकारों को मंच मिलेगा और यह 13 अक्टूबर तक चलेगा जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शनी शामिल होंगी।

जागरण संवाददाता, देहरादून। मिर्जापुर वेबसीरीज के कालीन भईया प्रसिद्ध बालीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी मंगलवार को परेड ग्राउंड में श्रोत महोत्सव 2025 काे उद्घाटन समारोह में पहुंचे तो प्रशंसक भी उनकी झलक पाने को बेताब दिखे। देवभूमि में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आयोजित इस समारोह की सराहना करते हुए त्रिपाठी ने कहा कि देवभूमि में आकर असीम सुख-शांति की अनुभूति मिलती है। उन्हें यहां का मौसम और पर्यावरण भी आकर्षित करता है।

मंगलवार को परेड ग्राउंड में तारा जोशी फाउंडेशन की ओर से श्रोत महोत्सव 2025 समारोह का शुभारंभ पंकज त्रिपाठी ने दीप प्रज्वलित कर किया। महोत्सव का उद्घाटन समारोह सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियों के साथ संपन्न हुआ, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।

इस अवसर पर तारा जोशी फाउंडेशन की अध्यक्ष किरण जोशी सहित फाउंडेशन के अन्य सदस्य, कलाप्रेमी व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। उद्घाटन के तुरंत बाद एक जीवंत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने प्रतिभा का प्रदर्शन किया।