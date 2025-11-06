रुद्रप्रयाग के दरमोला गांव में पांडव नृत्य में बाणों का कौथिग रहा आकर्षण का केंद्र

संवाद सहयोगी, जागरण रुद्रप्रयाग: जिला मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत दरमोला में चल रहे पांडव नृत्य में पांडवों ने अस्त्र-शस्त्रों के साथ नृत्य शुरू कर दिया है। पहले दिन बाणों का कौथिग लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा।

इस अवसर पर दूर-दराज के क्षेत्रों से पहुंचे भक्तों ने भगवान बदरी विशाल एवं शंकरनाथ देवता के साथ ही पांडवों का आशीर्वाद लिया। 26 नवंबर को प्रसाद वितरण के साथ पांडव नृत्य का विधिवत समापन होगा।

एक नवंबर एकादशी पर्व पर अलकनंदा-मंदाकिनी संगम स्थल गंगा स्नान के साथ भरदार क्षेत्र के दरमोला गांव में पांडव नृत्य का आयोजन शुरू हुआ था।

गुरुवार को सुबह ग्रामीणों ने भगवान बदरी विशाल एवं अन्य देवताओं को पूरी प्रसाद एवं खीर का भोग लगाया। पुजारी कीर्ति प्रसाद डिमरी ने पांडवों के अस्त्र-शस्त्रों के साथ देव निशानों की विशेष पूजा-अर्चना कर आरती की।

इसके बाद पांडव पश्वों ने नृत्य करने वाले स्थान पांडव चौक के चारों कोने की पूजा-अर्चना की तथा ढोल सागर की ताल पर देवता नर रूप में अवतरित हुए।

पुजारी के पांडवों को अस्त्र-शस्त्र देने के बाद ही पांडव पश्वों ने ढोल-दमाऊ की थाप पर नृत्य शुरू किया। पांडव नृत्य देखने के लिए दरमोला, तरवाडी, स्वीली, सेम, डुंग्री, जवाड़ी, मेदनपुर, रौठिया समेत कई दूर-दराज क्षेत्रों से ग्रामीण पहुंच रहे हैं।