Uttarakhand की आबादी सवा करोड़, हृदय रोग विशेषज्ञ सिर्फ एक; मरीजों की जान भगवान भरोसे

तमाम कोशिशों के बाद भी अन्य कोई कार्डियोलाजिस्ट नहीं मिल पा रहा है। इसी तरह श्रीनगर मेडिकल कालेज में कैथ लैब बनकर तैयार है, पर कार्डियोलाजिस्ट नहीं है। हल्द्वानी मेडिकल कालेज में भी कैथ लैब स्थापित करने की तैयारी है, पर कार्डियोलाजिस्ट का इंतजाम कैसे होगा कह पाना मुश्किल है।



कार्डियोलाजिस्ट की वेतन वृद्धि का प्रस्ताव है, जिस पर जल्द कोई निर्णय होगा। इसके अलावा पीपीपी मोड पर भी काम किया जा रहा है। जिसके तहत हब एंड स्पोक माडल के तहत मरीजों को सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही डिप्लोमा इन कार्डियोलाजी की भी सेवाएं ली जा रही हैं।राज्य सरकार अवस्थापना विकास पर भी काम कर रही है। जिसके तहत दून व श्रीनगर मेडिकल कालेज के बाद अब हल्द्वानी मेडिकल कालेज में भी कैथलैब स्थापित की जानी है।

डा. आर राजेश कुमार, स्वास्थ्य सचिव