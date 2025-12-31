राज्य ब्यूरो, देहरादून। शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 13 और भारतीय पुलिस सेवा नौ अधिकारियों की पदोन्नति के आदेश जारी कर दिए हैं। सोमवार को ही इनकी पदोन्नति के लिए डीपीसी हुई थी। आइपीएस अधिकारियों में अभिनव कुमार को डीजी पद पर पदोन्नत किया गया है। ये सभी पदोन्नतियां एक जनवरी से प्रभावी मानी जाएंगी।



मंगलवार को शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार वर्ष 2010 बैच के आइएएस डा इकबाल अहमद, सोनिका, रंजना,आनंद स्वरूप, देवकृष्ण तिवारी, उमेश नारायण पांडेय और राजेंद्र कुमार की अपर सचिव से सचिव पद पर नियमित पदोन्नति और इसी बैच की अधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव की प्रोफार्मा पदोन्नति के आदेश जारी किए गए हैं। अब यह सभी अधिकारी सचिव पद के लिए अर्ह हो गए हैं। वहीं, 2013 बैच के आइएएस मयूर दीक्षित, वंदना, विनीत कुमार, रीना जोशी व आनंद श्रीवास्तव को सलेक्शन ग्रेड पदोन्नति के आदेश जारी किए गए हैं।