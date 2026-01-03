उत्तराखंड में नये साल पर शराब पीकर वाहन चलाने वाले 101 चालकों के लाइसेंस होंगे निरस्त, तीन दिवसीय अभियान में पकड़े गए थे ये चालक

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। प्रदेश में नव वर्ष के दौरान 30 दिसंबर से एक जनवरी तक शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े गए 101 वाहन चालकों के लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। इनमें सबसे अधिक 49 लाइसेंस हरिद्वार के हैं।



परिवहन विभाग ने नये साल पर होने वाले कार्यक्रमों के दृष्टिगत सुरक्षित यातायात के लिए 30 दिसंबर से एक जनवरी तक विशेष अभियान चलाया था। इस अभियान का उद्देश्य नए साल में वाहन दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना था।

इस अभियान में विभाग ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहनों पर अधिक फोकस किया। इसके लिए नये 45 एल्कोमीटर भी खरीदे गए जो प्रदेश के विभिन्न जिलों में भेजे गए। इन तीन दिनों में विभाग ने कुल 101 ऐसे वाहन चालकों को पकड़ा जो शराब पीकर वाहन चला रहे थे।