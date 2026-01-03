Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    उत्तराखंड में नये साल पर शराब पीकर वाहन चलाने वाले 101 चालकों के लाइसेंस होंगे निरस्त, तीन दिवसीय अभियान में पकड़े गए थे ये चालक

    By Vikas Gusain Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 09:47 AM (IST)

    उत्तराखंड में नए साल के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले 101 चालकों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। परिवहन विभाग ने 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक विशेष अभियान चल ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। प्रदेश में नव वर्ष के दौरान 30 दिसंबर से एक जनवरी तक शराब पीकर वाहन चलाते पकड़े गए 101 वाहन चालकों के लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे। इनमें सबसे अधिक 49 लाइसेंस हरिद्वार के हैं।

    परिवहन विभाग ने नये साल पर होने वाले कार्यक्रमों के दृष्टिगत सुरक्षित यातायात के लिए 30 दिसंबर से एक जनवरी तक विशेष अभियान चलाया था। इस अभियान का उद्देश्य नए साल में वाहन दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना था।

    इस अभियान में विभाग ने शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहनों पर अधिक फोकस किया। इसके लिए नये 45 एल्कोमीटर भी खरीदे गए जो प्रदेश के विभिन्न जिलों में भेजे गए। इन तीन दिनों में विभाग ने कुल 101 ऐसे वाहन चालकों को पकड़ा जो शराब पीकर वाहन चला रहे थे।

    इन सभी का मौके पर ही चालान करने के साथ ही वाहन को भी सीज किया गया। यहां विभाग ने एक मानवीय पहलू भी दिखाया। जो वाहन चालक अधिक शराब पीए हुए पाए गए विभाग ने उन्हें घर तक छुड़वाने का भी कार्य किया। अब विभाग इसमें सख्ती दिखाते हुए इन लाइसेंसों को निरस्त करने की तैयारी कर रहा है।

    यह भी पढ़ें- उम्मीद-2026: चारधाम के साथ ही सीमांत गुंजी तक की उड़ान भरेंगे यात्री, हेली सेवाएं लगाएंगी पंख

    उप परिवहन आयुक्त शैलेश तिवारी ने बताया कि शराब पीकर वाहन चलाने वालों के लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों को किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी।

    कहां कितने चालान

    जिला  चालान
    देहरादून  07
    हरिद्वार  49
    यूएस नगर  24
    टनकपुर  05
    हल्द्वानी  02
    पौड़ी  05
    रुद्रप्रयाग  01
    अल्मोड़ा  01
    कुल  101