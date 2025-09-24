Language
    UKSSSC Paper Leak: नकल जिहाद के षड्यंत्र को किया जायेगा नेस्तानाबूत, साजिशकर्ताओं पर होगी कार्रवाई

    By Jagran News Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 04:38 PM (IST)

    भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि धामी सरकार नकल जिहाद को नष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध है और साजिशकर्ताओं को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि युवाओं को भड़काने के लिए नकल जिहाद का सहारा लिया जा रहा है जिस पर सरकार सतर्क है। दुष्यंत गौतम ने कहा सीएम धामी युवाओं के हितैषी हैं। उन्हें न्याय मिलेगा। विपक्ष सीएम धामी को श्रेय न मिले इसलिए षड्यंत्र रच रहा है।

    Hero Image
    कहा कि साजिश मे लगे किसी को भी बख्सा नहीं जायेगा। प्रतीकात्‍मक

    राज्‍य ब्‍यूूरो, देहरादून। भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि विकास मे बाधक नकल जिहाद को नेस्तानाबूत करने के लिए धामी सरकार प्रतिबद्ध है। भट्ट ने कहा कि साजिश मे लगे किसी को भी बख्सा नहीं जायेगा। युवाओं को भड़काने के लिए नकल जिहाद का स्वरूप दिया जा रहा है, जिस पर पार्टी संगठन और सरकार सतर्क है।

    बीजेपी प्रदेश संगठनात्मक कार्यशाला दौरान पत्रकारों के सवालों के जवाब मे भट्ट ने कहा कि परीक्षा प्रारंभ होने के आधे घंटे के पश्चात जो वातावरण तैयार किया गया वह गहरी साजिश है। उन्होंने कहा कि यह परीक्षा केंद्र संचालित करने वाले इंस्टीट्यूट की छवि को भी धूमिल करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि इस साजिश की पुलिस जांच कर रही है और दूध का दूध तथा पानी का पानी साबित हो जायेगा।

    प्रदेश मे नकल जिहाद चलाकर युवाओं को भड़काने और अराजकता का वातावरण तैयार करने की कोशिशों को सफल नहीं होने दिया जायेगा। भट्ट ने कहा कि राज्य मे धामी सरकार द्वारा 25 हजार लोगों को रोजगार दिया जाना हो या पारदर्शी परीक्षा का आयोजन कर नकल विरोधी कानून सब जनता जानती है।

    विपक्षी लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद अथवा यूसीसी जैसे कानूनों का शुरुआत से ही विरोध कर रहा है और सीएम धामी को इसका श्रेय न मिले इसे लेकर प्रपंच करता रहता है। उन्होंने कहा कि भाजपा हर जिहाद को सरंक्षण और पोषित करने वालों को कानूनी दायरे मे लायेगी।

    पार्टी के प्रदेश प्रभारी राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और युवा सीएम पुष्कर सिंह धामी युवाओं के हितैषी हैं और उनके हित मे कई कई निर्णय लिये हैं। उन्होंने युवाओं के नकल विरोधी अभियान पर कहा कि इस मुद्दे पर सरकार नियमानुसार कार्यवाही कर रही है।