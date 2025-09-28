Language
    यूपीएल का चौथा मुकाबला, नैनीताल टाइगर्स ने ऋषिकेश फाल्कन्स को छह विकेट से हराया

    Updated: Sun, 28 Sep 2025 02:39 PM (IST)
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 02:39 PM (IST)

    नैनीताल टाइगर्स और ऋषिकेश फाल्कन्स के बीच यूपीएल का चौथा मुकाबला हुआ। नैनीताल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऋषिकेश फाल्कन्स 20 ओवर में 99 रन पर सिमट गई जिसमें कप्तान सुचित जे ने 29 रन का योगदान दिया। जवाब में नैनीताल टाइगर्स ने 15.3 ओवर में केवल चार विकेट खोकर लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जिसमें भूपेन लाल ने 28 रन बनाए।

    नैनीताल ने टास जीतकर क्षेत्ररक्षण किया। Jagran Photo

    जासं, देहरादून। यूपीएल का चौथा मुकाबला नैनीताल टाईगर्स और ऋषिकेश फाल्कन्स के बीच हुआ। नैनीताल ने टास जीतकर क्षेत्ररक्षण किया।

    ऋषिकेश 20 ओवर में 99 रन पर सिमट गई। कप्तान सुचित जे ने 29 रन बनाया। जवाब में उतरी नैनीताल ने सिर्फ 15.3 ओवर में चार विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भूपेन लाल ने 28 रन बनाए।

