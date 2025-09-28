यूपीएल का चौथा मुकाबला, नैनीताल टाइगर्स ने ऋषिकेश फाल्कन्स को छह विकेट से हराया

जासं, देहरादून। यूपीएल का चौथा मुकाबला नैनीताल टाईगर्स और ऋषिकेश फाल्कन्स के बीच हुआ। नैनीताल ने टास जीतकर क्षेत्ररक्षण किया।

ऋषिकेश 20 ओवर में 99 रन पर सिमट गई। कप्तान सुचित जे ने 29 रन बनाया। जवाब में उतरी नैनीताल ने सिर्फ 15.3 ओवर में चार विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। भूपेन लाल ने 28 रन बनाए।

