अंकुर अग्रवाल, देहरादून। दिसंबर का आधा पखवाड़ा समाप्त होने जा रहा है और वर्ष 2025 के अंतिम दिनों में पहाड़ों की रानी मसूरी ट्रिपल जश्न के लिए सज रही है। विंटरलाइन कार्निवाल और क्रिसमस के साथ ही नए साल का जश्न मनाने के लिए मसूरी ही नहीं बल्कि आसपास के समस्त पर्यटक स्थलों के पैक रहने की संभावना है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मसूरी में तो 60 से 65 प्रतिशत होटल एवं गेस्ट हाउस की बुकिंग अभी से हो चुकी है। पुलिस-प्रशासन को उम्मीद है कि दो लाख से अधिक पर्यटक वर्ष के अंतिम 10 दिनों में मसूरी व इससे सटे पर्यटनस्थलों पर पहुंच सकते हैं। पर्यटकों के इसी उत्साह को देख मसूरी में ठहरने और यातायात की व्यवस्था को लेकर पुलिस-प्रशासन भी तैयारी को अंतिम रूप दे रहे हैं।



क्रिसमस से लेकर नए वर्ष के जश्न तक पहाड़ों की रानी मसूरी के पैक रहने की संभावना है। इस बार क्रिसमस व विंटर कार्निवाल के दौरान वीकेंड वाला संयोग भी बन रहा है। चूंकि, क्रिसमस गुरुवार को है और इसी समय पर विंटर कार्निवाल भी चल रहा होगा, ऐसे में इस दौरान शुक्रवार से रविवार (यानी 26 से 28 दिसंबर) तक पर्यटकों के मसूरी पहुंचने की प्रबल संभावना बनी हुई है।

इस दौरान स्कूल व कालेजों में भी शीतकालीन छुट्टियां हो जाती हैं, ऐसे में मसूरी पैक रहने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बार विंटर कार्निवाल भी छह दिन का रखा गया है, जबकि अब तक यह पांच दिवसीय होता था। विंटर कार्निवाल 24 से 29 दिसंबर तक चलेगा और इसके तत्काल बाद नए साल का जश्न मनाने आने वालों की भीड़ जुटनी शुरू हो जाएगी। शहर के 65 प्रतिशत होटल पहले ही बुक हो चुके हैं, जबकि मसूरी के आसपास के स्थलों के होटल-गेस्ट हाउस भी 60 प्रतिशत से अधिक बुक बताए जा रहे हैं।

धनोल्टी व कैम्पटी में भी एडवांस बुकिंग धनोल्टी, काणाताल, बुरांशखंडा और कैम्पटी में पर्यटकों ने ठहरने के लिए एडवांस बुकिंग करा दी है। मसूरी में करीब साढ़े तीन सौ होटल हैं जिसमें लगभग साढे आठ हजार कमरे हैं। इनमें तीस हजार पर्यटक एक रात में ठहर सकते हैं। मसूरी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने बताया कि क्रिसमस को लेकर होटलों में 65 प्रतिशत बुकिंग हो चुकी है, जबकि छोटे एवं मध्यम श्रेणी के होटलों में अभी 40 प्रतिशत कमरे खाली हैं।

नए साल की पूर्व संध्या को लेकर भी तेजी से बुकिंग चल रही है और अधिकतर बड़े होटलों में 60 प्रतिशत बुकिंग हो चुकी है। अगर मौसम ने साथ दिया तो 30 और 31 दिसंबर को मसूरी में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ सकती है। उन्होंने कहा कि जश्न के इस दौर में मसूरी में विंटरलाइन कार्निवाल का आयोजन होने से पर्यटकों को छुटि्टयां बिताने के लिए लंबा अवसर मिल रहा है।

बिजली-पानी की नहीं कोई समस्या मसूरी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने बताया की मसूरी में बिजली या पानी की कोई समस्या नहीं है। यमुना पेयजल पंपिंग परियोजना के बाद मसूरी में पेयजल की अब कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ ही गलोगी जल विद्युत गृह भी यहीं होने के कारण बिजली की भी कोई परेशानी नहीं रहती। होटल व गेस्ट-हाउस में निर्माण के अनुसार ही बिजली व पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था रहती है।