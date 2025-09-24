सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर राजाजी टाइगर रिजर्व में बनी मस्जिद सील, पुलिस ने की शांति व सौहार्द बनाने की अपील

देहरादून के राजाजी टाइगर रिजर्व में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक पुरानी मस्जिद को सील कर दिया गया है। वन विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से यह कार्रवाई की। मस्जिद रामगढ़ रेंज में संरक्षित वन भूमि पर बनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अभ्यारण्य क्षेत्र में मानवीय गतिविधियों पर रोक लगाई है। सील तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

जागरण संवाददाता, देहरादून। राजाजी टाइगर रिजर्व में आरक्षित वन क्षेत्र में बनी एक पुरानी मस्जिद को वन विभाग और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई में सील कर दिया। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में की गई। देहरादून से सटे वन क्षेत्र में वर्षों पहले यह मस्जिद बना दी गई थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आशारोड़ी से सटी रामगढ़ रेंज के वन कर्मियों ने बताया कि मस्जिद का निर्माण रामगढ़ रेंज में 0.0008 हेक्टेयर संरक्षित वन भूमि पर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने बीते तीन सितंबर को इस संबंध में आदेश जारी करते हुए अभ्यारण्य क्षेत्र में किसी भी मानवीय गतिविधि पर रोक के निर्देश दिए थे।

चेतावनी बोर्ड भी लगाया वन विभाग ने बताया कि पुलिस बल की मौजूदगी में मस्जिद को सील कर दिया गया और उसके बाहर चेतावनी बोर्ड भी लगाया गया। बोर्ड पर स्पष्ट लिखा गया है कि सील तोड़ने या आदेश का उल्लंघन करने वालों पर वन कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

वन विभाग के अनुसार, अभ्यारण्य की भूमि पर हुए इस निर्माण को लेकर पहले आपत्ति दर्ज की गई थी। इसके बाद कुछ लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने दलील दी कि मस्जिद संरक्षित क्षेत्र में बनाई गई, जहां किसी भी तरह की मानवीय गतिविधि कानूनन प्रतिबंधित है।