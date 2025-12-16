Miss India बनने का सपना होगा साकार, दून में आडिशन में 100 से अधिक युवतियों ने आजमाया भाग्य

जागरण संवाददाता, देहरादून: उत्तराखंड की युवतियों के लिए फेमिना मिस इंडिया बनने का सपना अब और नजदीक आ गया है। राजधानी दून में पहली बार फेमिना मिस इंडिया उत्तराखंड-2025 के आडिशन आयोजित किए गए, जिसमें 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। सेंट्रियो माल स्थित स्काई लाउंज में हुए आडिशन को लेकर युवतियों में खासा उत्साह देखने को मिला।

अब तक फेमिना मिस इंडिया के आडिशन में शामिल होने के लिए युवतियों को दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों का रुख करना पड़ता था, लेकिन इस बार दून में ही आडिशन होने से राज्य की प्रतिभाशाली युवतियों को अपने शहर में राष्ट्रीय मंच तक पहुंचने का सुनहरा अवसर मिला।

आयोजकों के अनुसार यह पहल प्रदेश की उभरती प्रतिभाओं को आगे लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फेमिना मिस इंडिया के डायरेक्टर बेनेट नाथन ने बताया कि सिनमिट कम्युनिकेशंस को फेमिना मिस इंडिया उत्तराखंड की आफिशियल फ्रेंचाइजी मिली है। इसी के तहत राज्य में आडिशन आयोजित किए जा रहे हैं।