Miss India बनने का सपना होगा साकार, दून में आडिशन में 100 से अधिक युवतियों ने आजमाया भाग्य
देहरादून में मिस इंडिया का आडिशन आयोजित किया गया, जिसमें 100 से अधिक युवतियों ने भाग लिया। यह आडिशन शहर की युवतियों के लिए एक बड़ा अवसर था, जहां उन्हो ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, देहरादून: उत्तराखंड की युवतियों के लिए फेमिना मिस इंडिया बनने का सपना अब और नजदीक आ गया है। राजधानी दून में पहली बार फेमिना मिस इंडिया उत्तराखंड-2025 के आडिशन आयोजित किए गए, जिसमें 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। सेंट्रियो माल स्थित स्काई लाउंज में हुए आडिशन को लेकर युवतियों में खासा उत्साह देखने को मिला।
अब तक फेमिना मिस इंडिया के आडिशन में शामिल होने के लिए युवतियों को दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों का रुख करना पड़ता था, लेकिन इस बार दून में ही आडिशन होने से राज्य की प्रतिभाशाली युवतियों को अपने शहर में राष्ट्रीय मंच तक पहुंचने का सुनहरा अवसर मिला।
आयोजकों के अनुसार यह पहल प्रदेश की उभरती प्रतिभाओं को आगे लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फेमिना मिस इंडिया के डायरेक्टर बेनेट नाथन ने बताया कि सिनमिट कम्युनिकेशंस को फेमिना मिस इंडिया उत्तराखंड की आफिशियल फ्रेंचाइजी मिली है। इसी के तहत राज्य में आडिशन आयोजित किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की युवतियों में आत्मविश्वास और प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, जरूरत केवल उन्हें सही मंच उपलब्ध कराने की है। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करने के बाद आडिशन ओपन किए गए।
आडिशन में चयनित युवतियों को आगे चलकर फेमिना मिस इंडिया प्रतियोगिता में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। इस अवसर पर सिनमिट कम्युनिकेशंस के डायरेक्टर दलीप सिंधी व राजीव मित्तल मौजूद रहे।
जज में फेमिना मिस उत्तराखंड ऐश्वर्या बिष्ट भी शामिल
आडिशन के दौरान जज की भूमिका में फेमिना मिस इंडिया के डायरेक्टर नाथन, फेमिना मिस उत्तराखंड-2022 ऐश्वर्या बिष्ट, ऋतु बहुगुणा, दलीप सिंधी, हिमानी रावत और राजीव मित्तल मौजूद रहे। आयोजन को सफल बनाने में कार्डिनेटर अनन्या भंडारी, प्रोडक्शन मैनेजर राहुल छाबड़ा, आफिशियल स्टाइलिस्ट प्रियादिति सिंधी आदि का सहयोग रहा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।