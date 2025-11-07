उत्तराखंड की राजधानी में बखौफ खनन माफिया, ''यमदूत'' बनकर दौड़ रहे वाहन

-दून जिले में दिन-रात नदियों का सीना छलनी कर रहे खनन माफिया, पुलिस-प्रशासन नाकाम -खाकी के दामन पर लगते रहे हैं खनन माफिया की ''''सरपरस्ती'''' के दाग, अन्य विभाग भी सवालों में



अंकुर अग्रवाल, जागरण देहरादून। बेखौफ खनन माफिया के बेलगाम वाहन कब कहां किसे कुचल दें, कहना मुश्किल है। दून में जिस तरह से खनन माफिया नदियों का सीना चीरकर दिन-रात खनन सामग्री का परिवहन कर रहे, उससे यह साफ है कि कहीं न कहीं उन्हें ''''संरक्षण'''' मिला हुआ है। खाकी के दामन पर तो खनन माफिया की ''''सरपरस्ती'''' के दाग लगते ही रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार जिला-प्रशासन, खनिज विभाग और परिवहन विभाग की खामोशी भी सवालों में जरूर है। माफिया को सीधे तौर पर किसका संरक्षण मिला हुआ, शायद ही इसका जवाब कोई दे पाए, मगर जिले का शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण, हर जगह खनन माफिया पुलिस से दो हाथ आगे दिखते हैं। गुरुवार को वसंत विहार क्षेत्र के उमेदपुर क्षेत्र में हुई दुर्घटना इसका प्रमाण है कि खनन माफिया पूरी तरह बेखौफ हैं और कानून का उन्हें कोई भय नहीं।



दून में सुबह-शाम माफिया के वाहन नदियों में घुसते हैं और सैकड़ों की संख्या में उपखनिज से लदे ट्रक, डंपर और ट्रैक्टर-ट्रालियां वहां से बेखौफ निकलते हैं। जिलेभर का परिदृश्य देखे तो ऐसी ही तस्वीर सामने आती है। जनपद की शायद ही कोई नदी ऐसी होगी, जहां धड़ल्ले से अवैध खनन न चल रहा हो। बावजूद इसके अवैध खनन पर अंकुश लगाने की दिशा में कभी-कभार के अभियानों को छोड़कर शायद ही कभी गंभीरता से कदम उठाए गए हों। दून शहर से लगे इलाकों की बात करें तो सौंग, जाखन, टोंस, रिस्पना व बिंदाल से रोजाना ही बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है।



पछवादून में यमुना, आसन, सोरना, शीतला सहित अन्य नदियों में यह धंधा फूल-फल रहा है। वहीं, डोईवाला क्षेत्र को लें तो वहां भी सौंग समेत अन्य नदियों की तस्वीर इससे जुदा नहीं है। शाम ढलते ही अवैध खननकारियों के वाहन नदियों में घुसते हैं और फिर बेखौफ हो वहां से उपखनिज को ठिकानों तक पहुंचाया जा रहा है। खनन माफिया ने अपनी जड़ें इतनी गहरी कर ली हैं कि उस पर तंत्र का जरा भी खौफ नजर नहीं आता। तभी तो कभी-कभार होने वाली कार्रवाई में प्रति वाहन 25 हजार रुपये और प्रति घन मीटर खनिज सामग्री पर 450 रुपये के जुर्माने की उसे खास परवाह नहीं रहती।