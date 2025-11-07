Dehradun News: क्लेमेनटाउन, सुभाषनगर और टर्नर रोड वासियों को सीवर झंझट से मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, देहरादून। क्लेमेनटाउन, सुभाषनगर, टर्नर रोड आदि आसपास क्षेत्रों के 25 हजार घरों को सेप्टिक टैंक खाली कराने के झंझट से छुटकारा मिलेगा। इन इलाकों के 50 किमी. क्षेत्रफल में सीवर पाइपलाइन बिछाकर घरों को इससे जोड़ा जाएगा। घरों से निकलने वाला सीवर सपेरा बस्ती में निर्माणाधीन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) में पहुंचकर उपचारित होगा। पेयजल निगम ने 150 करोड़ रुपये की लागत से पाइपलाइन बिछाने का एस्टीमेट बनाया है। शासन से बजट की स्वीकृति होने के बाद पाइपलाइन बिछाने का कार्य शुरू होगा।

दरअसल, क्लेमेनटाउन, सुभाषनगर, टर्नर रोड आदि आसपास के इलाकों में घरों से निकलने वाले सीवर को व्यवस्थित और उपचारित करने का कोई इंतजाम नहीं है। अधिकांश घरों में सीवर सेप्टिक जमा टैंक जमा होता है, जिसे खाली कराने के लिए अक्सर लाेग हजाराें रुपये खर्च करते हैं।