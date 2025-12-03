Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में सामान्य से नीचे आया न्यूनतम तापमान, सुबह-शाम बढ़ी ठिठुरन
उत्तराखंड में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे आने के कारण सुबह-शाम ठिठुरन महसूस हो रही है। पहाड़ों में बर्फबारी के बाद मैदानो ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, देहरादून : उत्तराखंड में शुष्क मौसम के बीच ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे पहुंच गया है, जिससे सुबह-शाम ठिठुरन में इजाफा हुआ है।
सर्द हवाएं ले रही परीक्षा
दिन के समय धूप निकलने के बावजूद सर्द हवाएं लोगों की परीक्षा ले रही हैं। मैदानी क्षेत्रों में हल्की धुंध और कोहरा भी दिखने लगा है, जिससे ठंड का असर और तीखा महसूस हो रहा है।
देहरादून समेत आसपास के इलाकों में मंगलवार को दिनभर धूप खिली रही, लेकिन अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास ही बना रहा।
रातें होंगी और ज्यादा सर्द
मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, अगले दो दिन मौसम में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि इस दौरान न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस की और गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे रातें और ज्यादा सर्द होने की संभावना है।
हो सकती है हल्की वर्षा
इधर, आगामी शुक्रवार से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना जताई गई है। इसके प्रभाव से उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में हल्की वर्षा हो सकती है।
वहीं, 3200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की संभावना है, जिससे पर्वतीय इलाकों में ठंड और बढ़ सकती है।
