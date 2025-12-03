Uttarakhand Weather: उत्तराखंड में सामान्य से नीचे आया न्यूनतम तापमान, सुबह-शाम बढ़ी ठिठुरन

जागरण संवाददाता, देहरादून : उत्तराखंड में शुष्क मौसम के बीच ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे पहुंच गया है, जिससे सुबह-शाम ठिठुरन में इजाफा हुआ है। सर्द हवाएं ले रही परीक्षा दिन के समय धूप निकलने के बावजूद सर्द हवाएं लोगों की परीक्षा ले रही हैं। मैदानी क्षेत्रों में हल्की धुंध और कोहरा भी दिखने लगा है, जिससे ठंड का असर और तीखा महसूस हो रहा है।

