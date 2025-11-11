उत्तराखंड में न्यूनतम तापमान में अब आने लगी है तेजी से गिरावट, सुबह-शाम कंपकपाने वाली ठंड की जा रही है महसूस

जागरण संवाददाता, देहरादून: उत्तराखंड में मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन न्यूनतम तापमान में अब तेजी से गिरावट आने लगी है। ज्यादातर क्षेत्रों में न्यूनतम पारा सामान्य या उससे कम पहुंच गया है, जिससे रातें सर्द हो गई हैं।

मौसम बना रहेगा शुष्क

खासकर पहाड़ों में सुबह-शाम कंपकंपाने वाली ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार, फिलहाल प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहने का अनुमान है। तापमान सामान्य के आसपास बना रह सकता है।

दिनभर खिली रही धूप

देहरादून में मंगलवार को दिनभर तेज धूप खिली रही। हालांकि, शाम को पारे में तेजी से गिरावट आने से ठंडक महसूस की गई। वहीं, दून का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे पहुंचने से रात को ठिठुरन बढ़ गई है।