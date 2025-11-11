Language
    Delhi Weather: दिल्ली में तापमान में भारी गिरावट, सीजन की सबसे ठंडी सुबह दर्ज; अचानक कितना गिरा पारा?

    By Sanjeev Gupta Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 10:25 PM (IST)

    दिल्ली में मंगलवार को इस मौसम की सबसे ठंडी सुबह दर्ज की गई, न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार, यह सामान्य से 4.1 डिग्री कम था। पहाड़ों में बर्फबारी के बाद ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट आई है। बुधवार को कोहरा और दिन में आसमान साफ रहने का अनुमान है।

    दिल्ली में मंगलवार को इस मौसम की सबसे ठंडी सुबह दर्ज की गई। फाइल फोटो

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। लगातार गिरते तापमान के बीच, दिल्ली में मंगलवार को इस मौसम की सबसे ठंडी सुबह रही। न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार, यह तापमान सामान्य से 4.1 डिग्री कम और पिछले दिन दर्ज किए गए 10.4 डिग्री सेल्सियस से काफी कम था।

    मौसम विभाग के अनुसार, शहर का अधिकतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.8 डिग्री कम था। आर्द्रता का स्तर 95 से 41 प्रतिशत के बीच रहा। मयूर विहार में अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

    मौसम विभाग के अनुसार, पहाड़ों में बर्फबारी के बाद दिल्ली में चल रही ठंडी उत्तर-पश्चिमी हवाएँ और रात में साफ आसमान इसकी वजह हैं। निजी मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के उपाध्यक्ष (मौसम विज्ञान एवं जलवायु परिवर्तन) महेश पलावत ने कहा, "पहाड़ों में बर्फबारी के बाद अब ठंडी उत्तर-पश्चिमी हवाएँ चल रही हैं, जिसका असर न्यूनतम तापमान पर पड़ रहा है।"

    मौसम विभाग ने बुधवार को सुबह कोहरा और दिन में आसमान साफ रहने का अनुमान जताया है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 27 और 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है।