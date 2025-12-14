प्रवासियों के लिए राशन कार्ड e-KYC हुई आसान, नई सुविधा शुरू
उत्तराखंड सरकार ने प्रवासी नागरिकों के लिए राशन कार्ड की ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब उन्हें ई-केवाईसी के लिए अपने गांव वापस जा ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, देहरादून । अब विभिन्न जिले में प्रवास कर रहे राशन कार्ड धारक एवं उनके परिवार के सदस्य किसी भी सरकारी सस्ता गल्ला की दुकान से ई केवाइसी करा सकते हैं। अभी तक राशन कार्ड धारकों में संशय बना हुआ था की केवाइसी कराने के लिए गांव का रुख करना होगा। लेकिन जिला पूर्ति विभाग ने स्थिति साफ कर दी है। ई केवाइसी कराने के लिए गांव जाने की जरूरत नहीं है। बल्कि जिस भी स्थान पर रह रहे हैं। उनके आसपास की सस्ता गल्ला की दुकानों से केवाइसी करा सकते हैं।
दरअसल, राशन कार्ड एवं आयुष्मान योजना का लाभ ले रहे अपात्रों की धर पकड़ के लिए सरकार ने ई केवाइसी जरूरी कर दी है। लेकिन अभी भी राज्य के विभिन्न जिले में रह रहे राशन कार्ड धारक एवं उनके परिवार के सदस्यों में ई केवाइसी को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। लेकिन जिला पूर्ति विभाग ने उपभोक्ताओं का संशय दूर करने के लिए स्थिति साफ कर दी है।
केवाइसी का ऐप भी विभाग जल्द तैयार करने जा रहा है। लेकिन जब तक ऐप तैयार नहीं हो जाता है। तब तक आसपास की सरकारी सस्ता गल्ला की दुकान में जाकर केवाइसी करा सकते हैं।
डीएसओ केके अग्रवाल ने बताया उपभोक्ताओं को घबराने की आवश्यकता नहीं है। ना ही जिस जिले में रह रहे हैं। वहां से अपने मूल गांव का रुख करने की आवश्यकता है। आसपास के सरकारी दुकानों से केवाइसी कराई जा सकती है। बताया सस्ता गल्ला विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिए गए हैं। केवाइसी न करने पर कार्रवाई अमल में लायी जाएगी।
यह भी पढ़ें- फर्जीवाड़े पर सख्ती: भोजपुर जिले में 40 हजार संदिग्ध राशन कार्ड जांच के घेरे में, अपात्रों पर कार्रवाई तेज
यह भी पढ़ें- UP में 45 हजार अपात्रों के राशन कार्ड निरस्त, अब पात्रों का बनेगा
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।