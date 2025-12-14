प्रवासियों के लिए राशन कार्ड e-KYC हुई आसान, नई सुविधा शुरू

जागरण संवाददाता, देहरादून । अब विभिन्न जिले में प्रवास कर रहे राशन कार्ड धारक एवं उनके परिवार के सदस्य किसी भी सरकारी सस्ता गल्ला की दुकान से ई केवाइसी करा सकते हैं। अभी तक राशन कार्ड धारकों में संशय बना हुआ था की केवाइसी कराने के लिए गांव का रुख करना होगा। लेकिन जिला पूर्ति विभाग ने स्थिति साफ कर दी है। ई केवाइसी कराने के लिए गांव जाने की जरूरत नहीं है। बल्कि जिस भी स्थान पर रह रहे हैं। उनके आसपास की सस्ता गल्ला की दुकानों से केवाइसी करा सकते हैं।

