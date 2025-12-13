Language
    UP में 45 हजार अपात्रों के राशन कार्ड निरस्त, अब पात्रों का बनेगा

    By Durgesh Tripathi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 09:06 AM (IST)

    गोरखपुर में 45 हजार अपात्र राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए हैं। इन कार्डों के निरस्त होने के बाद, अब पात्र लोगों के लिए नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे। यह कदम ...और पढ़ें

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। अन्त्योदय और पात्र गृहस्थी योजना का लाभ पाने के लिए भटक रहे पात्रों के लिए खुशखबरी है। जिले में पात्र गृहस्थी और अन्त्योदय योजना के तकरीबन 45 हजार राशन कार्ड अब बन जाएंगे। इनमें शहरी क्षेत्र में तकरीबन आठ हजार और ग्रामीण क्षेत्र में 37 हजार राशन कार्ड शामिल हैं।

    आपूर्ति विभाग ने अभियान चलाकर अपात्रों का राशनकार्ड निरस्त किया है। जिला पूर्ति अधिकारी रामेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि एक वर्ष में तकरीबन एक लाख अपात्रों का राशनकार्ड निरस्त किया गया है। कार्ड के लिए मानक पूरे करने वाले पात्रों को ही इस बार योजना में शामिल किया जाएगा। आवेदन करने वालों की जांच कराई जा रही है।

    पात्र गृहस्थी योजना के लाभाथियों को प्रति यूनिट पांच किलोग्राम और अन्त्योदय योजना के लाभाथियों को प्रति कार्ड 35 किलोग्राम राशन दिया जाता है। राशन पूरी तरह निश्शुल्क दिया जाता है।

    दोनों योजना के लाभार्थियों के लिए पात्रता की शर्तें भी बनाई गई हैं। इनमें आय प्रमाण पत्र बनवाना भी शामिल है। आय प्रमाण पत्र, आधारकार्ड के साथ राशनकार्ड बनवाने के लिए आवेदन किया जाता है।

    इतने राशन कार्ड धारक

    • अन्त्योदय- 126392
    • पात्र गृहस्थी- 667037

    भटक रहे हैं हजारों पात्र
    पात्र गृहस्थी व अन्त्योदय योजना के हजारों लाभार्थी राशनकार्ड बनवाने के लिए भटक रहे हैं। जिला आपूर्ति विभाग के वरिष्ठ निरीक्षक अरुण सिंह कहते हैं कि, जरूरतमंदों का राशनकार्ड बनवाकर दे दिया जाता है। जिन लोगों ने आवेदन किया है, उनके परिसर में जाकर जांच की जाती है। पात्र मिलने पर ही राशनकार्ड बनाने की अनुमति दी जाती है।