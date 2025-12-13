Indian Railway News: पूर्वोत्तर रेलवे के ट्रेनों में लगाई गई 980 फॉग सेफ डिवाइस, खत्म हो गई सिग्नलों पर पटाखा लगाने की आवश्यकता

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। कोहरे में सुरक्षित ट्रेन संचालन के लिए 980 फाग सेफ डिवाइस लगाई गई हैं। लखनऊ मंडल में 315, इज्जतनगर मंडल में 250 तथा वाराणसी मंडल में 415 फॉग सेफ डिवाइस डिवाइस उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा सिग्नल पोस्टों और समपार फाटकों के बैरियर पर ल्यूमिनस स्ट्रिप लगाई गई है। सिग्नल साइटिंग बोर्ड पर लाइन मार्किंग कराई गई है।



यह जानकारी पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने दी। उन्होंने बताया कि सभी पैसेंजर एवं गुड्स ट्रेनों में जीपीएस आधारित फाग सेफ डिवाइस लगाई गई है। सुरक्षित एवं संरक्षित रेल यात्रा, रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस सुदृढ़ और प्रभावी बनाने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है।

ट्रेनों में फॉग सेफ डिवाइस लग जाने से ट्रेनों की अधिकतम अनुमेय गति 75 किमी प्रति घंटा हो गई है। फाग सेफ डिवाइस के माध्यम से आने वाले सिग्नल की जानकारी मिलने से लोको पायलटों का भरोसा बढ़ा है। इससे एक लाभ यह भी मिला है कि अब फाग सिग्नल मैन भेज कर डेटोनेटर (पटाखा) लगाने की आवश्यकता भी खत्म हो गई है।

एक फरवरी तक चलेगी गोरखपुर-हैदराबाद स्पेशल एक्सप्रेस यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने 07075/07076 नंबर की हैदराबाद-गोरखपुर-हैदराबाद स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन के फेरे बढ़ा दिए हैं। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार स्पेशल ट्रेन के संचालन अवधि में विस्तार किया गया है। विस्तारित अवधि में इस ट्रेन की रेक संरचना में भी परिवर्तन किया गया है।